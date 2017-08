UTIER cuestiona en el Tribunal Federal, los poderes de la JCF Michelle Gonzalez

SAN JUAN (CyberNews)- El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo anunció el lunes la radicación de sendas demandas contra la Junta de Control Fiscal, el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica, con las que se pretende impugnar la ley federal PROMESA.

“Si el gobernador no cree realmente en la reducción de la jornada laboral ni en la reducción de las pensiones y queremos partir de la premisa de que las leyes que él aprobó fueron impuestas por la Junta, pues yo lo invito a que se una a esta demanda”, dijo Figuera Jaramillo en conferencia de prensa.

El primer recurso, pretende que se declare inconstitucional el proceso de nombramientos de los integrantes de la JCF. Según la demanda, le corresponde al presidente de Estados Unidos la facultad de nominar personas. En el caso de la JCF, los escogidos salieron de un proceso en el cual los presidentes legislativos (Paul Ryan y Mitch Mc Connel) y los portavoces de la minoría (Nancy Pelosi y Harry Reid), sometieron una lista de candidatos para que el entonces presidente, Barack Hussein Obama escogiera.

“Como desde un inicio, el proceso de selección de los miembros de la Junta que pondría en vigor la Ley PROMESA estuvo viciado, afirmamos que todos los actos posteriores a lo acordado en esa ley son nulos”, expresó Figueroa Jaramillo.

Por su parte, el licenciado Rolando Emmanueli, quien radico los recursos a nombre del sindicato, explicó que las facultades que los integrantes de la Junta reclaman, van por encima de lo dispuesto en la Constitución de los Estados Unidos.

“La Ley PROMESA pretende decir que esa Junta de Control Fiscal no es una agencia federal, y por lo tanto, no le aplica la Constitución. Por el mero hecho de que le cambies la etiqueta a la Junta, no cambias su naturaleza. Cuando uno mira lo que hace la Ley y lo que han hecho los miembros de la junta, te das cuenta de que realmente es un nombramiento de una jerarquía nunca antes vista. Estas personas están dominando una nación. Dominándola arbitrariamente, sin que tengan ninguna responsabilidad democrática. Por ende, es un poder que podría semejarse al poder de declarar la guerra, en el sentido de la jerarquía que tiene en el poder constitucional”, expuso el abogado.

Emmanueli entiende que si la demanda se acoge, llegará hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El segundo recurso legal, pretende impugnar los Planes Fiscales avalados por la JCF, el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica. Con los cuales, según la demanda, se violentaron los acuerdos contractuales del Convenio Colectivo, protegidos por la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos.

La UTIER reclama violaciones a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico, que en resumen del planteamiento del colectivo obrero, establece que un derecho propietario no puede ser incautado sin justa compensación.­