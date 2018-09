A un año de María municipios aún esperan fondos federales Michelle Gonzalez

(CyberNews) – A un año del azote del huracán María, el alcalde de Comerío, Josean Santiago dijo el miércoles que el proceso de recuperación de los municipios sigue estancado ante la falta del desembolso de los fondos federales que se han prometido.

“Definitivamente después de esa experiencia no podemos aplaudir la gestión del presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) porque los miles de millones que se han anunciado para Puerto Rico, todavía hoy, a un año, no llegan a los municipios. No llegan a los pueblos, no he podido comenzar ni un proyecto con los fondos que se están anunciando porque no han llegado esas ayudas”, dijo Santiago en entrevista radial (WKAQ).

“No está pasando nada. El problema es que no llegan (los fondos). Cada alcalde fuimos a unas vistas públicas que nos pidieron cinco proyectos prioritarios en función de unos parámetros que nos establecía el gobierno federal. Sometimos cada uno de los alcaldes esos cinco proyectos. ¿Qué ha pasado con eso? Ya estamos a un año. ¿Nos van a delegar fondos para nosotros atender esas obras?”, cuestionó Santiago.

Indicó que hay 78 estructuras municipales listas para comenzar a trabajar en la recuperación, “pero si los fondos no llegan, se sigue dilatando esto”.

El jueves se cumple el primer aniversario del desastrozo impacto del huracán María que dejó a todo el país acceso a servicios básicos y que dio paso a miles de muertes.

“Estuvimos seis meses con la mayoría del pueblo sin el servicio de agua y sin el servicio de energía eléctrica, sin comunicaciones, tantos problemas que enfrentamos”, relató el ejecutivo comerieño.

“Yo veo esa centralización de todos los recursos que no percolan hacia los pueblos, no percolan hacia las regiones. Entonces un país que está sufriendo las consecuencias. La cantidad de gente que todavía están bajo toldos azules o de viviendas que todavía recuperación y se sigue hablando de millones de dólares para vivienda, pero ¿dónde están?”, agregó.

Entretanto, dijo que necesita cerca de 25 millones de dólares para atender todos los daños que dejó el huracán en su pueblo.

“Si tu escuchas que están hablando de miles de millones de dólares, 25 millones son como dicen los americanos ‘penauts’”, dijo Santiago al alegar que el gobernador, Ricardo Rosselló no se ha comunicado con él desde el paso del huracán, salvo una reunión que tuvieron en algún momento.

Mencionó además, que aún hay una cantidad de carreteras deterioradas en el país. “Hay alcaldes que están yendo a los tribunales a demandar a Obras Públicas porque nos dicen que va a tomar dos años la reparación. Si cada uno de los municipios entraramos a colaborar recibiendo los recursos, yo te garantizo que nada de eso estuviera pasando”, sostuvo.