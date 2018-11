TRS le pide la renuncia a Wanda Vázquez Garced o le pide al gobernador que la destituya Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz pidió el jueves a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced que renuncie a su cargo o de lo contrario, le pidió al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares que la destituya.

“Y hoy, en lugar de proteger al gobernador, convierte al gobernador de Puerto Rico en su rehén. Wanda Vázquez Garced convirtió al gobernador de Puerto Rico en su rehén porque es insostenible que la que refirió al secretario de la gobernación y a la subsecretaria y que provocara la renuncia de esos funcionarios, precisamente bajo las mismas circunstancias que se le imputan a ella hoy, no presenta su renuncia”, dijo Rivera Schatz durante su turno en la sesión del Senado.

“La secretaria de Justicia debe renunciar a su cargo. Y si no renuncia el gobernador la debe destituir”, añadió.

“Está desacreditada e incapacitada para ocupar el cargo”, finalizó.

“Lo menos que debe hacer el gobernador hoy es exigir la renuncia de su secretaria de Justicia y del componente de Justicia del país que ha estado involucrado en un issue que desgraciadamente , o agraciadamente hoy se da al conocimiento público”, dijo por su parte, el senador Aníbal José Torres.

Éste aclaro que dio su voto a favor del nombramiento de Vázquez Garced, pero, “pasó la raya”.

Vázquez Garced arremetió y se defendió por las alegaciones en su contra y aseguró que su agencia seguirá adelante con sus pesquisas. Indicó que la presidenta del FEI, Nydia Cotto Vives tuvo la querella por 10 días “para saber el momento apropiado en que la iba a utilizar”.

“Qué casualidad que sacan (la investigación) hoy, cuando le van a radicar cargos al juez (Ramos Sáenz). Que casualidad que no le van a radicar a los funcionarios como Itza (García)… Yo le digo al pueblo de Puerto Rico que la investigación del FEI está amañada, no es confiable y la Oficina de Ética Gubernamental si se ha prestado para esto, nunca le ha dado la oportunidad a la secretaria de Justicia por deferencia al puesto. Yo fui la que pedí la investigación y no fui entrevistada. Salí supuestamente, según ellos, siendo la persona contra quien están haciendo la investigación. Nadie puede decir que esta secretaria ha intervenido de alguna manera en el caso de mi hija o en el caso de nadie para que se haga una sentencia en particular”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Entretanto, Vázquez mencionó que en el pasado, mientras fue Procuradora de la Mujer, le canceló a la presidenta del FEI un contrato de asesoría. Dijo que Cotto Vives también tenía contratos con otras agencias.

“Si eso de alguna forma influye en ella, pues verdaderamente lo que demuestra es que la investigación del FEI no es una investigación seria, no ha sido una investigación confiable. Ha sido una investigación amañada para hacerme daño, para afectar mi credibilidad… Yo le quiero decir a ella y a todos los que estén en este asunto que las investigaciones que tiene el Departamento de Justicia van a continuar. Si lo que quieren de alguna manera es afectar la credibilidad del Departamento, no lo van a lograr porque mis investigaciones van a continuar contra quien sea”, afirmó.

Aseguró que la fiscal en San Juan que tenía asignado el caso del robo de su hija y la Fiscal de Distrito “jamás, ni ellos ni nadie, pueden decir que yo como secretaria de Justicia le di alguna instrucción relacionada al acuerdo, al procesamiento, a nada. Este individuo estaba asesorado por su abogada”.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares confirmó el jueves que fue entrevistado por fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) sobre la pesquisa que realizan contra la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, por supuestamente intervenir en la sentencia de un joven que robó en la casa donde vive su hija.

De otra parte, Rivera Schatz aseguró que durante la sesión se aprobará el proyecto sobre enmiendas al Código de Rentas Internas, lo que pasará nuevamente a la Cámara para que se concurra así con las enmiendas del Senado.