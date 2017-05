Suspenden sumariamente a Hector O’Neill Michelle Gonzalez

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) anunció la suspensión sumaria del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, luego de evaluar el informe que le presentara la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).

Con dicho informe, la UPAD incluyó copia de la notificación de querella que le envió al alcalde, sobre posibles violaciones administrativas en que éste pudo haber incurrido, de acuerdo con la Ley Número 2 de 1988 (Ley del Panel sobre el FEI) y el Reglamento de la UPAD.

Luego de la acción tomada por el Panel, el alcalde O’Neill García, deberá abandonar de inmediato las instalaciones municipales.

“Como consecuencia de esta determinación, se le ordenó al señor O’Neill García, entregar todos los bienes muebles municipales en su poder, a saber: automóviles, teléfonos celulares, computadoras, tarjetas de crédito y de gasolina, documentos y expedientes, así como cualquier otra propiedad del Municipio de Guaynabo”, informó la presidenta del Panel, licenciada Nydia Cotto Vives en declaraciones escritas.

Además, el Panel le ordenó a la vicealcaldesa de ese municipio, licenciada Aurialis Lozada Centeno, certificar que se cumplió con ocupar todos los bienes muebles municipales en poder del señor O’Neill García. Para ello, le concedió un plazo a vencer el jueves, 25 de mayo, en o antes de las 4:00 de la tarde.

La UPAD es el foro administrativo autónomo dentro del PFEI que tiene la facultad de atender querellas contra los alcaldes y oficiales municipales electos sobre posibles violaciones de ley en el plano administrativo.

Se informó que por disposición de ley, la investigación que realiza la UPAD es confidencial, por lo cual no se puede divulgar ninguna información sobre ese proceso hasta que haya concluido en su totalidad.

Reaccionan

De inmediato el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo Ricardo ‘Richie’ Vicéns Salgado reaccionó: “El pueblo puertorriqueño y particularmente le gente de Guaynabo lleva mucho tiempo esperando que se haga justicia en el caso de Héctor O’Neill. Justicia tardía no lo es, dice el refrán. Ahora compete a las autoridades cumplir con su deber y que se haga verdadera justicia, no una pantomima de ella. A nuestro buen pueblo de Guaynabo, que este caso sirva de ejemplo que es malo endiosar a los líderes, que es bueno cuestionar, que es prudente fiscalizar las operaciones del gobierno y que las decisiones políticas deben realizarse a conciencia y no por fanatismos”.

Otro que de inmediato se expresó los fue su retador en primerias, el ex representante Ángel Perez, quien le recomendó una vez más a O’Neill que renuncie. “Esto precisamente era de esperarse aquí se le habia solicitado que ofreciera una contestación a la querella y pues por no hacerlo… ya se esperaba, yo me reiteró en mi petición y le solicito que renuncie, por el bien de su familia, del los empleados y del pueblo; Esto es una situación delicada y dificil… entiendo que lo mejor es que el pueda dedicarse a la defensa de su caso y nos pueda permitir continuar realiazando un trabajo en la alcaldía”, expresó Pérez.