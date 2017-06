Superintendente de la Policía defiende el voto de la uniformada en el plebiscito El Expresso de Puerto Rico

SAN JUAN (CyberNews) – La Superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, defendió el jueves el derecho constitucional de los agentes de la uniformada a ejercer el voto el próximo domingo 11 de junio y despejó cualquier violación a la ley electoral.

“Se les permitió a los agentes de la policía a ejercer su derecho al voto en los colegios añadidos a mano en el lugar más cercano al sitio donde estén prestando servicios porque no se contará la noche de las elecciones y sí en el escrutinio general que antes de adjudicarlos, los oficiales de la CEE verifican varios criterios. Entre ellos: que la persona esté hábil para votar, que no haya votado en otro sitio y que presente su tarjeta electoral. Además, en el plebiscito se utilizará la misma papeleta en toda la Isla, por lo que no hace diferencia donde ejerzas tu derecho al voto”, explicó Hernández de Fraley en declaraciones escritas.

La jefa de la Uniformada reaccionó ante supuestas expresiones por parte de funcionarios electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) por promover la iniciativa de facilitarles el voto a los miembros de la policía.

“La ley y la constitución dan prioridad a facilitar el voto al elector bona fide. Tan es así que por eso existe el voto adelantado, a domicilio, en hospitales, entre otros. El garantizar el voto de los policías en los colegios añadidos no es ilegal”, concluyó.