Sufrirá enmiendas proyecto de Nuevo Gobierno Michelle Gonzalez

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez anticipó que el proyecto sobre el Nuevo Gobierno sufrirá múltiples enmiendas.

“Este proyecto va a sufrir múltiples enmiendas”, dijo Méndez Núñez a la prensa.

“Nosotros queríamos dejar la base sentada de que no puede haber un plan de reorganización si la Asamblea Legislativa no lo aprueba. En el proyecto original se mencionaba que el gobernador lo iba a hacer por Orden Ejecutiva y la Constitución dice claramente que no puede haber reconfiguración de agencias ni creación de agencias si la Asamblea Legislativa es la única que tiene el poder de legislar y crear los departamentos del gobierno”, añadió.

Méndez Núñez, defendió las ejecutorias del portavoz alterno de la delegación de mayoría en ese Cuerpo Legislativo, Urayoán Hernández Alvarado, relacionadas al manejo de suministros y ayuda a damnificados en Villalba, ante las alegaciones hechas por el alcalde de dicho municipio, Luis Javier Hernández Ortiz.

“Aquí hay una confusión. Los suministros que habla el alcalde son los que estaba dando Unidos por Puerto Rico. La primera repartición que hubo se hizo a través de los alcaldes. Luego hubo otra repartición que era a través de los legisladores y tercero, hubo otra que era a través de líderes comunitarios. Así que, lo que se le entrega al representante pudo haber sido para Orocovis o para el municipio de Coamo o para Villalba. Era para su distrito representativo y el legislador decide dónde la lleva. Yo sé que el representante repartió mucha ayuda en el municipio de Villalba. Lo importante es que la ayuda llegue a los constituyentes. El alcalde, en vez de estarse quejando debería si tiene alguna evidencia y que la ponga bajo juramento”, explicó.

En cuanto a la controversia de supuesta violencia de género en la que se involucró al representante Ramon Luis Rodríguez, el presidente cameral mencionó que nombrarán un funcionario que protegerá la integridad de la supuesta víctima.

“Nosotros vamos a nombrar a una persona que cumpla con el protocolo de salvaguardar la integridad de la persona que fue víctima de violencia doméstica. Porque a nosotros la ley nos exige que si hay una persona víctima de violencia doméstica, yo tengo que protegerla en su entorno laboral. Tengo dos candidatos para llamarlos, quiero ver su disponibilidad”, explicó el líder cameral.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, indicó que los puntos principales incluidos en los proyectos fueron acordados previamente entre ambos Cuerpos Legislativos. Fue enfática además al señalar que le corresponde a la legislatura convertir estos planes de reorganización en ley.

A preguntas del Líder Cameral sobre si es necesaria la creación de una nueva legislación, la secretaria indicó que, “el Gobierno necesita maximizar los recursos, reprogramarse y ser más eficiente en la estructura gubernamental. Aquí veremos una reducción de gastos, veremos más eficiencia y menos burocracia”.

De otra parte, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos J. Saavedra Gutiérrez, informó que, de aprobarse los proyectos, los mismos no contemplan despidos para los empleados públicos. A preguntas del presidente aseguró que, “puedo asegurar que no habrá despidos. Existen varias salvaguardas establecidas para eso, de convertirse en Ley, no puede ser fundamento para ningún despido. Despidos basados en esta ley son nulos”.

Del mismo modo, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela Franco informó a los miembros de la Comisión Especial que, de aprobarse los planes de reorganización y consolidación de las agencias, el Gobierno pudiera ahorrarse 850 millones de dólares.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Especial le solicitó al Director Ejecutivo de la AAFAF a que revise la ponencia ya que no contempla todos los acuerdos logrados entre el gobernador de Puerto Rico y los presidentes legislativos.