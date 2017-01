Stanley G. Payne cree que hay un miedo exagerado a Trump y recomienda calma El Expresso de Puerto Rico

por Catalina Guerrero

MADRID (EFE) – El mundo tiene un “miedo exagerado” al nombramiento mañana de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, consideró el hispanista estadounidense Stanley G. Payne en una entrevista hoy con EFE, en la que recomendó “mantener una cierta calma” y alabó el “personal francamente bueno” de su Gobierno.

“Es un miedo exagerado. No sabemos exactamente qué va a pasar en la medida en que Trump no tiene un programa y los objetivos no están nada claros. Pero, sin embargo, ha escogido personal francamente bueno, mejor que el de (Barack) Obama para el Gobierno, y por eso debemos mantener una cierta calma”, señaló Payne en la víspera de la llegada del republicano a la Casa Blanca.

Para Payne (Denton, Texas, 9 de septiembre de 1934) el principal “lastre” de Trump es su “palabrería” y su “diplomacia del tuit”, “un procedimiento francamente negativo” y nada presidencial, dijo.

Y no cree que vaya a cambiar: “Trump seguirá siendo Trump”, aunque se mude de su torre neoyorquina a la Casa Blanca.

Pero “eso no quiere decir que sus anuncios exagerados y descabellados vayan a convertirse en realidad”, tranquilizó el prestigioso catedrático emérito en la Universidad de Wisconsin-Madison y autor de más de una veintena de libros sobre Historia de España y de Europa contemporánea. El último lleva por título “365 momentos clave de la Historia de España” (Espasa).

“Una cosa es su personalidad y su estilo de hablar, y otra lo que pueda hacer en cuanto a la política presidencial. Eso está mucho más restringido” por el “excelente” equilibrio de poderes en EEUU, dijo.

Lo que sí le parece “potencialmente muy peligroso” es la aparente simpatía de Trump hacia el presidente ruso, Vládimir Putin.

“El problema de Putin es algo que hay que arreglar”, consideró Payne, quien ve en el líder ruso “ramalazos autoritarios” pero “no fascistas”. “Trump -puntualizó- tampoco es fascista, es un populista, un nacionalista”.

“Hay que contener a Rusia, no es imposible, se puede hacer, pero es una cuestión de diplomacia, de una diplomacia más sutil e inteligente”, combinada con “actitudes firmes”, afirmó.

En este sentido, Payne aplaudió que la OTAN haya enviado fuerzas militares a los Países Bálticos, entre ellas también españolas. “Es muy positivo”, subrayó.

La relación con el Este de Europa es una de las cuestiones “abiertas” en las incógnitas que se abren frente a la nueva administración Trump, además, según Payne, del proteccionismo económico y de las relaciones internacionales, incluida la Unión Europea (UE), donde cayó como jarro de agua fría su reciente vaticinio de que otros países seguirán el ejemplo del Reino Unido.

Ese comentario y el que Trump tachara a la OTAN de “obsoleta” no son “buenas cartas de presentación” en las relaciones transatlánticas, reconoció Payne, pero está convencido de que esa no será la política del nominado a secretario de Estado, Rex Tillerson.

En lo que sí piensa Payne que tiene razón Trump es en su crítica a la política de la canciller alemana, Angela Merkel, de “poner cifras de acogida a los refugiados. Fue -aseguró- una locura”.

Cree que “esa pobre gente debe quedarse en sus países”, pero consideró que es “un problema difícil de arreglar” porque “la vida política en las naciones árabes es un desastre total”, al igual que la estrategia de desestabilización puesta en marcha por George W. Bush en Irak en 2003.

También piensa que la política de Trump sobre Oriente Medio, y en concreto sobre el problema israelo-palestino, será “más realista” que la de Obama, a quien tachó de “débil” en diplomacia internacional y aseguró que ambos tienen en común el “egocentrismo”.

“Es verdad también, como dice Trump, que la política económica china es un problema, pero la cuestión es como resolverla”, señaló Payne al destacar que estamos ante lo que parece “el mundo al revés”, con los “comunistas liberales” chinos como aladiles de la globalización y el libre comercio. Pero, eso apuntó, es algo “típico de los políticos populistas”.

Sobre populismos no cree que vayan a registrar un gran aumento en la UE, donde este año hay elecciones en Alemania, Holanda y Francia, pero no cree que la líder derechista Marine Le Pen, quien cuenta con mayor tirón electoral que hace cinco años, llegue al Elíseo.

Payne, que lleva 60 años estudiando la Historia contemporánea española, mantuvo que “la segunda mitad del siglo XX en España fue un periodo en el que hubo sorpresas bastante agradables y positivas”, mientras que el XXI le ha generado “una cierta desilusión” por el “comportamiento de los políticos”.