Soto enarbola su pasión: Servir Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

Michelle@elexpresso.com

A pesar de tener una familia dedicada a los negocios propios y al empresarismo, el representante de Guaynabo, Cataño y Bayamón, Antonio “Tony” Soto, reveló que decidió dedicarse a lo que le apasiona: “ser servidor público.”

Soto tuvo la responsabilidad en sus años de adolescencia de convertirse en un líder pastoral juvenil, pues dirigió la Vicaría de Guaynabo y Puerto Nuevo, formó parte de la junta del consejo arquidiocesano y pasó a ser presidente del Comité Nacional en Puerto Rico.

Durante ese proceso, en el que visitó diversos países, aportó a la formación integral de los jóvenes en su crecimiento espiritual, llevó mensajes de aliento a los necesitados y ayudó a comunidades desventajadas. De esa manera, descubrió lo que se convertiría en su pasión.

“Esa experiencia de vida por muchos años, definitivamente, marcó mi vida desde temprana edad por lo que he tratado de conducirme de manera pública, haciendo lo que yo pienso es correcto y mi deseo de ayudar y ver crecer mi sociedad,” agregó en entrevista con El Expresso.

Según el guaynabeño, aunque su familia es empresaria, manejan negocios, propiedades de alquiler, generan economía al emplear ciudadanos en Guaynabo y Bayamón y ha sido testigo del esfuerzo de cómo se sale hacia adelante con el sudor de la frente.

Asegura: “Puse eso a un lado y me moví por el servicio público porque es algo que me llena, de la misma forma que trabajar en la pastoral juvenil en aquel momento era algo que llenaba mi vida. Así me siento ahora sirviendo a mi gente; soy bendecido de poder servir a mi pueblo con propósito. Creo que eso hace la diferencia, trabajar con deseos de ayudar, de superación”.

Soto presidió por ocho años la Legislatura Municipal de Guaynabo y luego fue respaldado por el alcalde Héctor O’Neill para su candidatura a la Cámara de Representantes.

“La meta no es llegar a una silla. Mi meta es servir a la gente y el vehículo fue la Cámara de Representantes,” dijo.

Ayuda a estudiantes

Dentro de sus esfuerzos para ayudar a su distrito, destaca la oportunidad de 120 jóvenes que se beneficiaron durante el pasado cuatrienio, de la iniciativa que promovió junto a la Universidad Politécnica de campamentos de verano gratuitos.

“Siempre hablo sobre ese proyecto porque me llena, son jóvenes que quizás nunca hubieran tenido la oportunidad de experimentar y aprender de áreas que no se ofrecen en los currículos regulares de educación”, dijo al destacar que siendo legislador de minoría fue quien mayor cantidad de empleos de verano otorgó.

Mencionó parte de las iniciativas y/o alianzas que pretende promover en las escuelas como la creación de organizaciones para desarrollar hidroponía con energía solar y la creación de centros de estudiantes en las escuelas.

Áreas de trabajo

En cuanto al presupuesto, dice que tiene como fin atender los temas de seguridad, salud y educación, como prioridad, junto al presidente Carlos “Johnny” Méndez.

Busca que esas tres áreas, las cuales considera esenciales, sean las de prioridad en todos los sectores, incluyendo los municipios.

“A nivel de política pública tenemos que enfocarnos en esas tres áreas, con una reducción de presupuesto, recortes y mejorar los servicios. Esos son nuestros tres pilares que se deben atender en cualquier sociedad, buscando que menos personas que se vayan de la Isla. Tenemos que enfocarnos a nivel central como nivel municipal”, sostuvo.

Sobre su trayectoria en el municipio de Guaynabo, Soto afirmó que “formé parte de lo que es Guaynabo ahora mientras estuve en la Legislatura Municipal. Decenas de proyectos y visiones de excelencia que presentó el alcalde fueron evaluadas por el bien, el desarrollo y crecimiento de Guaynabo,” sostuvo.

Por entender que existe un “panorama insostenible”, el alcalde O’Neill debe renunciar por el bien de Guaynabo.

“Mi posición fue la misma. Le hice un llamado a que reflexionara en su posición pensando en el bien de su familia y de su pueblo. El propio gobernador le solicitó la renuncia en reiteradas ocasiones y me expresé sobre la situación ya que afecta el ambiente laboral, afecta a la familia del alcalde y al pueblo, y por eso y tras la investigación de Justicia que requirió un referido al FEI, le reitero mi llamado a que renuncie,” subrayó en la entrevista.