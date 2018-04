Sobrevivientes pueden apelar decisión de asistencia federal de FEMA Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Los sobrevivientes del huracán María tienen el derecho de apelar la decisión de FEMA sobre la asistencia federal. Esto no solo incluye las decisiones sobre la elegibilidad, sino también la cantidad o tipo de asistencia que FEMA le proporciona.

Los sobrevivientes que no están de acuerdo con la decisión de FEMA sobre sus solicitudes tienen el derecho de apelar detallando por escrito por qué no están de acuerdo. Los solicitantes tienen 60 días a partir de la fecha de la carta de FEMA para someter una apelación. Si el solicitante tiene un seguro, el plazo para apelar es hasta un año.

Algunas de las razones para la inelegibilidad se pueden resolver fácilmente. Una de las razones más comunes es no someter todos los documentos requeridos que apoyan los reclamos. Por ejemplo, los sobrevivientes pudieran olvidarse de incluir prueba de uso, de titularidad de la propiedad dañada, de identificación o la carta de liquidación del seguro.

Un sobreviviente pudiera ser considerado como inelegible para recibir asistencia si los daños fueron a una propiedad de alquiler o una vivienda secundaria o si otro miembro de la familia que vive en el hogar ya recibió asistencia. Otra razón pudiera ser que a raíz de la inspección se determinó que el hogar es seguro para vivir. La asistencia también se puede afectar si FEMA no se puede comunicar con el solicitante.

Muchos de estos asuntos se pueden resolver fácilmente al visitar un centro de recuperación por desastre o al llamar a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362 (oprima 2 para español), (TTY)800-462-7585.

Antes de someter una apelación, el solicitante debe de leer la carta de determinación de FEMA cuidadosamente para identificar la razón por la inelegibilidad. La carta de apelación debe de incluir lo siguiente:

· Información personal. Se debe incluir en cada página de la carta:

o Nombre completo del solicitante.

o Número del desastre (para el huracán María en Puerto Rico, DR-4339-PR y para el huracán Irma en Puerto Rico, DR-4336-PR)

o El número de la solicitud de FEMA (el número de nueve dígitos en la solicitud)

o Número de teléfono

o Dirección postal

· Explicar por qué piensa que la decisión de FEMA es incorrecta. Sea lo más específico posible.

· Incluya una lista de todos los daños y las necesidades adicionales no cubiertas.

· Adjunte copias de toda la evidencia que apoye su reclamo como:

o Fotos

o Declaraciones médicas

o Declaraciones del propietario

o Lista desglosada con la información de los vendedores (lista de materiales, cantidades necesarias y costos)

o Recibos de compra de mercancía o de servicios

o Estado de cuenta de la escuela/el patrono (en caso de que se perdieron uniformes de escuela o de trabajo o materiales como computadoras)

· Firme y ponga la fecha en la carta de apelación.

o Si la persona que escribe la carta no es el solicitante o un miembro de la familia, el solicitante debe firmar una declaración donde autoriza a quien escribe la carta a representarlo.

· Mantenga una copia de la carta de apelación, los originales de todas las fotos y recibos y cualquier otro documento que provea a FEMA.

Las apelaciones se pueden someter de varias maneras:

·En persona: En un centro de recuperación por desastre

Para encontrar el centro más cercano, visite https://www.fema.gov/es/disaster/4339/DRC

·Por correo: FEMA National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-8055

·Por fax: 800-827-8112

·En línea: En su cuenta en DisasterAssistance.go/es

Si los solicitantes no reciben una respuesta dentro de dos semanas a partir de haber sometido la apelación, deben de comunicarse con FEMA al visitar un centro de recuperación por desastre o llamar a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362 (para español, oprima 2), (TTY) 800-462-7585.

Los sobrevivientes pueden apelar todas las veces que sean necesarias luego de recibir una carta de determinación de FEMA. Para someter otra apelación, los solicitantes deberán enviar documentos o evidencia nueva que apoyen el reclamo.