Sila Calderón no votará en el plebiscite si no aparece el ELA Michelle Gonzalez

EL CAPITOLIO (CyberNews) – La exgobernadora, Sila María Calderón dijo el viernes, que si no se incluye en el plebiscito del 11 de junio el Estado Libre Asociado (ELA), como alternativa no votará.

“Mi posición es, yo no voy a votar si no está el Estado Libre Asociado en la papeleta y como no está en la papeleta, no voy a votar”, dijo Calderón a preguntas de la prensa.

Sobre si participará este domingo de la Asamblea General del Partido Popular Democrático (PPD), la exgobernadora señaló que aún no ha considerado asistir.

Del mismo modo, Calderón exhortó a quienes crean en el ELA, que no salgan a votar.

“Las personas que creen en el Estado Libre Asociado, yo, mi recomendación es que no participen en el plebiscito porque la opción del Estado Libre Asociado actual, jurídico, constitucional, ilegal en que vivimos, no aparece y, por lo tanto, no hay ningún punto en ir a votar cuando nuestra opción no aparece”, mencionó.

En cuanto al tema de la auditoría a la deuda, Calderón contestó que “siempre es positivo”.

“El país se merece que la auditen”, insistió.