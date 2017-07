Si se convoca extraordinaria, será a principios de agosto Michelle Gonzalez

EL CAPITOLIO (CyberNews)- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez habló el martes sobre la convocatoria a Asamblea Extraordinaria.

“Yo le dije al gobernador que hay varios representantes fuera del país, por lo tanto, si se convoca una sesión extraordinaria tendría que ser a principios del mes de agosto”, dijo Méndez a preguntas de la prensa.

La convocatoria para la Sesión Extraordinaria pretende culminar con el proceso de Comité de Conferencias de varios proyectos, como por ejemplo, el que aumenta el costo de los marbetes para la operación de máquinas tragamonedas. La medida es de la autoría del presidente cameral.

“Si se sostienen o no se sostienen las diferencias, créeme que desde el día 30 de junio no he tocado ningún asunto que tenga que ver con Comité de Conferencia. He estado atendiendo asuntos administrativos de la Cámara”, mencionó.

Méndez añadió que no ha hablado con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ni con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, sobre las diferencias que tienen la medida en el Comité de Conferencias.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares adelantó que uno de los temas a considerar en la sesión extraordinaria sería el Proyecto de la Cámara 1142, el cual aumenta de 2,500 a tres mil el pago por derechos de licencia para máquinas operadas con monedas a partir del 1 de julio de 2017.

Asimismo, se considerarán enmiendas a la Ley de la Comisión de la Igualdad, para establecer que los integrantes no cobrarán ningún tipo de fondos públicos. Además, se evaluarán cambios en los Sistemas de Retiro del gobierno, maestros y la judicatura.