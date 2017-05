Senador Carmelo Ríos ‘Yo soy de aquí’ Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

Redacción El Expresso

GUAYNABO — El senador Carmelo Ríos Santiago es natural del Barrio Santa Rosa 2. Su mamá Lydia Santiago Estrella, es del Barrio Sonadora, uno de los más humildes de Guaynabo que colinda con Aguas Buenas. Su papá Carmelo Ríos Nazario, es natural de las Parcelas Huertas.

Y aunque lleva 12 años ocupando la posición de Senador del Distrito #2 —Bayamón, Guaynabo, Toa Alta, Toa Baja y Cataño— y fungió por cuatros años como legislador municipal de su natal Guaynabo, dice estar orgulloso de haber laborado desde niño junto a sus padres en la única fábrica existente para esa época: de colchones (mattress).

“Desde pequeño mi familia tuvo negocios. Mis trabajos de verano. Después de escuela y fuera de mis prácticas de pelota y baloncesto, iba a trabajar a la fábrica. A mí me conocen como el hijo de Carmelo, como Carmelito. Yo jugué béisbol en montones de barrios, en Muñoz Rivera, Canta Gallo. Fui testigo de la llegada del primer Mustang a Guaynabo y a mí la gente no me conocía como legislador o senador que es lo que soy ahora…, si no como un guaynabeño,” dijo en entrevista esta semana con EL EXPRESSO.

Para Ríos, quien aspira a ocupar la posible vacante por la alcaldía de Guaynabo de producirse la renuncia o expulsión del actual alcalde Héctor O’Neill, poder representar cinco municipios en el Senado “es un compromiso muy importante.”

Asegura que nunca ha discriminado entre unos y otros. “Me he faja’o por los que más necesidades tienen; yo visito lo campos porque ahí vive mi familia, mis abuelos, mis primos. Ni siquiera acúmulo (votos) ahí; de hecho, nadie sabe que tengo familia de campo como lo es mi primo Douglas Candelario, Alexis Ríos”, expresó al destacar que su familia aún se reúne en el monte de Sonadora para cocinar en leña.

“Yo nunca me he olvidado de dónde vengo porque conozco a Guaynabo antes de que fuera la ciudad cinco estrellas que es ahora,” agregó.

Niega exista una pugna

Tras la ausencia del representante de distrito, Antonio “Tony” Soto en la inauguración del Comité Estadistas Unidos en Guaynabo, y lo que se podría catalogar como el inicio del tiri-jala por una probable vacante para la alcaldía de este municipio ante la posible salida de O’Neill, Ríos descartó que haya alguna pugna entre ambos.

“Para que haya una guerra hacen falta dos ejércitos y un conflicto y yo estoy en la portavocía del Senado; tengo las manos llenas, estoy en la vicepresidencia de Legisladores Hispanos y no estoy concentrado en cosas chiquitas”, mencionó.

Sin embargo, criticó el hecho de “él sabe quién es” y se exprese en persona como “Yo hice esto”, “yo haré tal cosa”, ya que cataloga como un fanfarroneo de su nombre.

“Cuando están muy pendiente al yo, y no al nosotros por lo menos eso es lo que yo trato de promover. Se les olvida que Guaynabo somos nosotros. Hay quienes se pasan diciendo yo yo yo”, expresó.

Cuando se le pregunta por qué no ha pedido a O’Neill que renuncie, ante el referido al Panel del Fiscal Especial Independiente y la petición abierta del propio gobernador Ricardo Roselló Nevares y el representante Soto, el senador Ríos aseguró que una de las razonas es el aprecio y amistad que siente por el alcalde.

“El gobernador hizo lo que tenía que hacer. Eso lo podemos comprender, ahora le queda la presunción de inocencia y un proceso que apenas comienza y yo entiendo que esto no puede detonar en aspiraciones personales de algunos que en algún momento andaban de su mano y ahora empujan con desprecio aquellos que lo ayudaron. En mi caso, nadie me ha cargado, nadie ha tenido que hacer cosas para yo lograr estar donde he estado y me siento muy orgulloso de mis compañeros. Creo en los procesos y aprecio a las amistades no por conveniencia, y no traiciono por el mero hecho de que me conviene. Eso dice mucho de la persona”, dijo Ríos al mencionar que cuenta con bachillerato en Economía y Ciencias Políticas y un Doctorado en Derecho.