Senador Carmelo Ríos repasa su obra en el distrito Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

Con 12 años de experiencia en el Senado y con mayor apoyo electoral en las últimas elecciones, Carmelo Ríos afirma que busca estrechar la mano a los ciudadanos de su distrito.

En entrevista exclusiva con El Expresso, el senador del Distrito #2 (Bayamón, Toa Baja, Toa Alta, Guaynabo y Cataño) se expresó repasó el trabajo general de los alcaldes de esta zona.

Sobre Toa Baja —que en enero de este año amaneció en total crisis fiscal— dijo estar confiado en la labor que realiza su alcalde Bernardo “Betito” Márquez.

“A él le ha tocado lo peor, coger un pueblo con el mayor déficit, tomar decisiones difíciles como la reducción de jornada, la no renovación de contratos a transitorios, desarrollando asambleas de pueblo para informar a la ciudadanía lo que realmente está pasando… Me parece que está haciendo lo correcto, no mantiene a su pueblo ajeno a la realidad y le pide alternativas y sugerencias a las propias comunidades”, dijo Ríos.

En respaldo al alcalde Márquez, el senador Ríos aseguró estar dispuesto a aportarle estrategias y continuar legislando para que se logré el traspaso del Parque Isla de Cabra y el Balneario Punta Salinas a manos del municipio, con el fin de allegar mayores recursos económicos.

En cuanto a Cataño, se manifestó sorprendido por el cambio que se siente al visitar “el pequeño pueblo de cinco millas” del cual dijo que “ya no es el mismo”.

Dijo que con la llegada de ideas y propuesta de desarrollo de su nuevo alcalde Félix “El Cano” Delgado como la campaña “Cataño Vive”, las actividades sociales como fue De Cataño pa’ la Sanse y 78 pueblos una bandera, entre otras, se ve mayor participación ciudadana.

“Ya los comercios cuentan con mayores visitantes, tú ves los negocios llenos, no como antes que estaba desolado, el tablado o malecón ahora es concurrido por familias. Me parece que ‘El Cano’ está haciendo una labor de excelencia y con lo que puede económicamente, él está comprometido con su pueblo y busca principalmente ayudar a las comunidades más necesitadas”, describió el senador estadista.

A Toa Alta, otro de sus municipios, lo ve como la segunda ciudad de mayor potencial de desarrollo, ya que con el pasar de los años se demuestra con la gran cantidad de ciudadanos que se han mudado a la llamada Ciudad del Josco.

“El problema aquí es la capacidad económica para desarrollarse; la mayoría de los residentes de Toa Alta no invierten ahí, viven y duermen en Toa Alta. Sin embargo, hacen sus compras en Bayamón y/u otras ciudades”, expresó al confirmar que no ha tenido comunicación con el alcalde popular Clemente “Chito” Agosto.

Sobre Guaynabo, afirma que considera que los buenos servicios hablan por sí solos, como lo es el recogido de basura y programas de reciclaje.

“Al principio, muchos criticaron la construcción de rotondas, sin embargo han resultado de forma positiva en cuanto al problema del tránsito, al igual que el expreso municipal conocido como el conector de Los Filtros”, subrayó.

El senador dijo ser admirador de la visión de gobierno que tiene el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, a quien catalogó como un líder del que muchos tienen que aprender.

“Su pueblo es un ejemplo de modelo a seguir,” dijo Ríos sobre Ramón Luis Rivera.

Medidas de auxilio

Ante la problemática sobre la ejecución de hogares, Ríos ha propuesto medidas alternativas para fortalecer las leyes de su autoría sobre “Hogar Seguro” y “Mediación de Hipotecas”.

Además, reveló a El Expresso la radicación del proyecto que busca enmendar la “Ley para Viabilizar la Restructuración de las Comunidades” con el propósito de ampliar las facultades de los municipios.

“Ante la alarmante cifra de baja poblacional y el aumento en estructuras abandonadas, la medida busca facultar a los municipios para que puedan retener y aumentar la población residente, promoviendo la rehabilitación física, económica y social de las comunidades” rehabilitando y ocupando las estructuras en deterioro.

Con ello, se busca eliminar los estorbos públicos dándole uso provechoso a estas casas. En fin, el municipio adquiere la propiedad ya sea por compraventa o expropiación forzosa. El municipio, al tener en sus manos esa estructura, puede donar, ceder o arrendar la propiedad para cualquier Organización Sin Fines de Lucro”, explicó.

A su vez, el senador dijo que continúa luchando para evitar la ejecución de propiedades, dándole mayores oportunidades al dueño de la propiedad.

El proyecto del Senado 395 amplía los derechos del deudor, busca hacer justicia al perjudicado brindándole la oportunidad de extinguir la deuda existente por su propiedad, si la misma estuviera siendo negociada por el acreedor ante un tercero.

”Es importante que el deudor esté informado sobre la decisiones, de la transacción y tenga la oportunidad de formar parte de las negociaciones, antes de que finalice la venta de crédito a un tercero”, detalló.