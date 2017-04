Senador ataca al PPD y exige disculpas de Eduardo Bathia

Tras lamentar los violentos incidentes ocurridos ayer durante la manifestación realizada en El Capitolio, el Senador Eric Correa Rivera tronó contra el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia Gautier por sus expresiones en contra del actual líder del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Las expresiones que hizo el compañero Senador en contra Thomas Rivera Schatz, no son la manera de echar a Puerto Rico hacia adelante. El habla de que la mayoría novoprogresista no propició el diálogo ayer con los manifestantes, pero yo no vi a nadie de la delegación popular bajar a conversar con el grupo ayer. El expresidente del Senado me defraudo porque al hablar de nuestro Presidente habla de toda la delegación y le debe una disculpa no solo a Rivera Schatz sino a todo el cuerpo, incluyendo a los miembros de su delegación, que son personas serias, comprometidas y que vienen a trabajar a este Senado”.

El Senador por el distrito de Carolina le recordó al pasado presidente del Senado que cuando estuvo a cargo del cuerpo, él también cerró el acceso a la Casa de las Leyes para garantizar la seguridad de todos los que allí trabajan y para garantizar la protección del edificio y la Constitución.

Por otro lado, Correa Rivera acusó al Partido Popular de estar buscando desviar la atención, con los ataques al líder del Senado y con las manifestaciones, ante su falta de definición en el tema del status.

“Están buscando demonizar al Presidente Senatorial tras lo ocurrido ayer y desviar el tema, pues de cara al plebiscito no tienen definición ni la tendrán. Están buscando alianzas con otros sectores para desviar el tema porque no tienen consenso. Pero le digo a los amigos del PPD que esta no es la forma, que es hora de que le hablen con la verdad al pueblo. Qué casualidad, que este tipo de manifestaciones solo ocurren bajo las administraciones novoprogresistas. ¿Tendrán que ver con alianzas de la oposición con estos sectores? Solo ellos lo saben. ”