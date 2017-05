Senado reconoce agrupación “La Tribu de Abrante” Michelle Gonzalez

EL CAPITOLIO– El senador por el Distrito de Carolina, Eric Correa Rivera reconoció la trayectoria y destacada labor de Hiram David Abrante Edwards y su agrupación “La Tribu de Abrante”. Agrupación que ha ganado varios premios y obtenido nominaciones en los prestigiosos premios “Billboard Latin Music Award”.

Creada en el 2010, “La Tribu de Abrante” tiene como propósito, impulsar, llevar y plantar el género de la bomba a nivel internacional. Compuesta por diez músicos, se destaca por fusionar variantes de bomba al ritmo del seis corrido y rulé, con un particular estilo urbano. Esta fue fundada y es dirigida, por el cantante y compositor, Hiram David Abrante Edwards.

Además está compuesta por los miembros de su familia, Luis Abrante y Jomar Abrante. Hiram Abrante, nació y se crió en el Sector de Piñones, en Loíza, municipio conocido por su destacada historia musical de la bomba y plena. Comenzó a tocar barriles de bomba durante su juventud gracias a las enseñanzas de un maestro de música.

“La Tribu de Abrante se ha destacado por fomentar y mantener el ritmo de la bomba en Puerto Rico. Han buscado alternativas para hacerlo atractivo a las próximas generaciones al fusionarlo con otros ritmos. Estos hijos de Loíza merecen ser reconocidos por sus esfuerzos para perpetuar uno de los ritmos autóctonos de la isla”, manifestó Correa Rivera.

El primer sencillo del grupo fue “Dale pa’ la Calle”, que sirvió de promoción para la primera producción discográfica, titulada “Otro Formato de Música”. Seguido por “Yo no sé” y el más reciente es “Mi María Luisa” una adaptación de un clásico de la plena, otro de los géneros autóctonos puertorriqueños.

Han roto los parámetros comerciales al alcanzar las primeras posiciones de ventas de discos latinos con sus canciones de ritmos tradicionales de bomba y plena. Además fueron intérpretes del tema “I Like it Like That” en el especial “De Puerto Rico para el Mundo” del Banco Popular de Puerto Rico.

Entre los presentes en la actividad se encontraba la señora madre de los tres hermanos Abrantes, Aida Judith Edwards y los demás integrantes de la agrupación: Ángel M. Dávila, Carlos E. Ayala, Fernando López, Jorge Elián Carrasco, Pedro E. Ruiz, Rafael Mitchell De León y Yitzak S. Cruz Viera. “Este grupo de jóvenes loiceños han logrado que el nombre de Puerto Rico suene en muchas partes del mundo. Para mí es un honor reconocerlos en el día de hoy”, finalizó Correa Rivera. #