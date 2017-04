Senado destina dinero remanente de comisión a la UPR El Expresso de Puerto Rico

EL CAPITOLIO – El Senado aprobó a viva voz derogar la Comisión de Auditoría de la Deuda y que el remanente de los fondos de dicha Comisión sean destinados a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para aliviar la crisis fiscal que enfrenta.

Según se presenta en el Proyecto del Senado 428, el objetivo primordial de la Comisión de Auditoría de la Deuda se atiende en la Ley que creó el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA). Dicha ley federal en la sección 411 dispone que a mas tardar un año a partir de la aprobación de dicha legislación, el Contralor General de Estados Unidos someterá al Congreso un informe sobre la deuda pública de cada territorio, incluyendo a Puerto Rico.

“A tenor con esta nueva realidad jurídica, entendemos que la función de la Comisión sería redundante, y constituiría un gasto público adicional e innecesario. Máxime, cuando en la Sección 3 de la aludida Ley Núm. 97, supra, claramente se establece la disolución de la Comisión, una vez ésta hubiere cumplido con el encargo realizado en la legislación…. Es por ello que, reiteramos, que al aprobarse la Ley PROMESA, las funciones de la Comisión reflejan una dualidad de funciones y uso de fondos públicos. Es preciso destacar que el foro con jurisdicción para pasar juicio sobre la constitucionalidad de cualquier asunto, incluyendo la deuda pública, son los tribunales estatales y federales”, reza la Exposición de Motivos de la pieza legislativa.

El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, dijo que el Partido Nuevo Progresista (PNP) “ no es que no quiera auditar la deuda, sino es el mecanismo”. De hecho, denunció que la Comisión fue una imposición del representante Manuel Natal Alvelo para que votara a favor del Proyecto que pretendía imponer un Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que ante la admisión del senador Bhatia Gautier que “el único que quería la Comisión era él en su gobierno. No tan sólo le costó trabajo, según él mismo virtió para récord, sino que además el gobernador y el gobierno popular nada hizo para conformar esta Comisión para que de inmediato actuaran y comenzaran a auditar. Nada”. Rivera Schatz cuestionó por qué se oponen a que se le destine el dinero a la Universidad de Puerto Rico (UPR) cuando “no hicieron nada por nadie”.

“Hay algo que es mucho más revelador y que debemos destacarlo. El compañero Eduardo Bhatia acaba de decir que el Secretario del Tesoro le dijo a él que había mentiras en el presupuesto del gobierno de Luis Fortuño. Un funcionario que miente en un proceso presupuestario comete delito y si él era presidente del Senado y no actuó fué negligente y fue encubridor de esos delitos si algún día se cometieron y si fuera cierta esa conversación. No vengan aquí a darse golpes de pecho diciendo que hay que auditar porque hoy tienen una gran preocupación con la auditoria los que no hicieron nada con esa Comisión cuando fueron gobierno…La agenda de la Comisión era indescifrable porque no hicieron nada y de momento se ponen proactivos”, denunció Rivera Schatz.

Sobre la ilegalidad o legalidad de los préstamos concedidos, Rivera Schatz dijo que la Comisión no tiene facultad para eso. Durante su turno sobre la medida, el líder senatorial argumentó que el pasado gobierno “pretendió poner en las manos de Roberto Pagán un asunto tan serio, de un títere como ese” que trajo al Senado documentos con papeles a maquinilla sin firmas, sin datos ni direcciones. “En esas manos y así de serio era el interés de auditar”, comentó.

De hecho, denunció las agresiones verbales que varias personas cometieron contra el senador Bhatia Gautier en la última reunión de la Comisión y “Roberto Pagán no dijo ni pío” a quien se le destinarían $2 millones. “Siempre habrá quien critique, difiera, haga planteamientos y tenga una queja. Lamentablemente hay mucho rebelde sin causa que lo protestan todo y dicen que representan al sector menos afortunado economicamente y su comportamiento siempre va en detrimento de los mejores intereses”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla Alvelo recordó que desde el 2013-2016 el Gobierno no presentó los informes financieros auditados y que la Asamblea Legislativa estaba aprobando presupuestos “dando palos a ciegas”.

Mientras, el senador Dalmau Ramírez, quien anunció en su turno que votaría en contra de la medida, comentó que “la necesidad de un instrumento de verdad y justicia para que el País conozca a todos los que en el trayecto de la confianza del País incurrieron en un endeudamiento desmedido’. Mientras, el senador independiente José Vargas Vidot dijo que la discusión sobre la auditoría podría llamarse “anatomía de una enfermedad que no quiere curarse” pero que es necesario auditar la deuda con un “mecanismo de confianza ciudadana”.

La sesión continúa.