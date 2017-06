Senado aprueba Plan Puerto Rico-Tennessee Michelle Gonzalez

El Capitolio– En la aprobación del Proyecto de la Cámara 876, que establece la “Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos de Puerto Rico” también conocida como Plan Tennessee, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, destacó que el “reclamo de justicia tiene vigencia siempre” y que actualmente Puerto Rico “está de rodillas” ante el gobierno norteamericano al no tener la igualdad plena de derechos.

“Hoy la realidad es que Puerto Rico, dicho por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es un territorio y eso se ha discutido en el Congreso y en los informes de Casa Blanca. Puerto Rico está de rodillas cuando es una colonia como lo es hoy, y cuando se habla de reclamos del pueblo, les digo a los de la minoría que el pueblo tuvo la oportunidad de examinar el Plan de Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) que tenía ese programa y el pueblo votó a favor. Ahí está el mandato”, dijo Rivera Schatz, quien también preside la Comisión de Relaciones Federales y Política Pública la cual tuvo a su cargo la evaluación de la medida.

“Nunca ha sido opción para resolver un problema, cruzarse de brazos. No puede ser opción para atender una crisis pedir permiso o aguardar que alguien haga algo por nosotros. Esa es la mente del colonizado y del que se siente incapaz. El gobierno federal debería avergonzarse de lo que sucede en Puerto Rico y debería atender este asunto de manera expedita para que los puertorriqueños, ciudadanos americanos, tengan la opción de ser estado o de convertirse en independiente”, añadió el presidente del Senado.

El proyecto cameral propone la creación de una primera delegación de dos senadores y cinco representantes de Puerto Rico que acudan al Congreso y al Gobierno federal para validar los resultados del plebiscito del 2012 y “cualquier otro mandato electoral futuro que rechace la condición territorial colonial”. La pieza legislativa, que fue aprobada con 20 votos a favor y 9 en contra de la delegación popular e independentista, está lista para la firma del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. El senador independiente José Vargas Vidot emitió un voto explicativo en contra.

El Proyecto forma parte de las estrategias de Administración para acudir ante el gobierno norteamericano y atender el estatus colonial de la Isla. La medida, fue radicada por la delegación novoprogresista de la Cámara de Representantes el 16 de marzo un mes antes de que el Senado enmendara la Ley 7 de 2017 para incluir el “actual estatus territorial” entre las opciones a escoger en el plebiscito de estatus a celebrarse el 11 de junio.

Con la aprobación de la medida se constituirá la Comisión de Igualdad para Puerto Rico que funcionará como una entidad legal y transitoria del gobierno local que estará adscrita a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) que tendrá a su cargo reclamar la admisión de Puerto Rico como estado de la nación americana.

Esta Comisión estará compuesta por dos senadores y cinco representantes incluyendo a la comisionada residente Jenniffer González Colón quien a su vez dirigirá la misma durante su tiempo en el cargo electo. Una vez se convierta en ley esta medida, el gobernador tendrá hasta un máximo de 30 días para anunciar quienes acompañarán a González Colón como miembros de esta Comisión, quienes deberán contar con el aval de ambas cámaras legislativas. Una vez establecida, la Comisión deberá reunirse por los menos una vez al mes.

La pieza legislativa establece que quienes formen parte de la Comisión tendrán derecho a una dieta y al reembolso de gastos necesarios tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, sujeto al reglamento que adopte la Comisión. También, tendrán inmunidad cuasi legislativa dentro de su capacidad individual en gestión de sus funciones así como inmunidad igual a la concedida a los miembros del gabinete ejecutivo. A tono con la rigurosidad de sus funciones, no podrán tener conflict de intereses con el gobierno de Puerto Rico y les aplicará la ‘Ley de Etica Gubernamental de 2011.

Por su parte, el portavoz de la Mayoría, Carmelo Ríos Santiago opinó que Puerto Rico “necesita” ser un estado de la nación americana “no por el mero hecho de que lo hemos pedido sino porque nos lo hemos ganado”. A este reclamo se unió el senador Abel Nazario Quiñones quien indicó que este Proyecto es un “recurso adicional” al plebiscito de estatus del 11 de junio. En este punto difirió el senador popular Cirilo Tirado Rivera quien dijo que el plebiscito “no tiene nada que ver” con el Plan e hizo referencia a la carta enviada por el Departamento de Justicia federal.

Mientras, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, calificó al Plan Tennessee como el ‘Plan wanna be’ y alegó que el plan aprobado no es similar al de Tennessee porque Puerto Rico “es una nación latinoamericana y caribeña…En términos de su condición jurídica tampoco es Tennessee porque la Isla no es un territorio incorporado es un territorio no incorporado…Este Plan Wanna Be’ es sólo pose y sólo ficción”. Esto fue contradicho por el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, quien dijo que el Plan es uno ‘Let it be and it will be’” porque “se trata de un asunto de dignidad” a la vez que aseguró que “quien tenga miedo a la derrota jamás va a disfrutar la victoria y el triunfo. Nosotros no tenemos miedo y aspiramos a la victoria porque queremos ganar”.

Por su parte, el senador popular Eduardo Bhatia Gautier auguró que el Plan Tennessee será llevado a los tribunales porque es “inconstitucional”. El senador independiente José Vargas Vidot dijo que ser territorio “es indigno” pero “queremos impulsar un paso en el vacío porque se fundamenta en un Acta de Admisión que no fue aceptada y no logró coautores”.

Por otra parte, se aprobó el Proyecto del Senado 382 de la autoría de Rivera Schatz que crea el ‘Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores’ adscrito al Cuerpo de Bomberso y a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito’. Mediante esta ley se pretende que los asientos protectores donados sean entregados a personas carentes de recursos económicos para adquirirlos.

Asimismo, fue avalada la Resolución del Senado 191, presentada por el senador Luis Daniel Muñiz Cortés que ordena a las Comisiones de Desarrollo del Oeste y de Salud investigar las gestiones realizadas por las agencias gubernamenales para completar la última fase del Centro de Trauma del Centro Médico de Mayaguez. En la continuación de temas de salud, la Cámara Alta aprobó la Resolución del Senado 201, de la autoría de la senadora Margarita Nolasco Santiago, que ordena al Senado estudiar la incidencia de pacientes con enfermedades renales en la Isla así como los programas para prevenir y tratar esta enfermedad. También, se avaló el Proyecto de la Cámara 837 que enmienda la ‘Ley de Municipios Autónomos’ para que los Códigos de Orden Público aprobados sean publicados en Internet.

Los senadores asistirán al Hemiciclo de la Cámara de Representantes como parte de la ‘Sesión Especial Conjunta’ en la que el primer mandatario presentará el presupuesto del País.

La próxima sesión ordinaria será el martes 6 de junio de 2017 a la 1:00 p.m.