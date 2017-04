Sector privado dice presente en cabildeo congresional por fondos de salud Michelle Gonzalez

(Washington, DC)- Durante los pasados tres días, una delegación del sector privado y oficiales del Gobierno de Puerto Rico y de la Legislatura cabildearon intensamente en el Congreso de los Estados Unidos con un reclamo unísono por solucionar el grave problema del precipicio fiscal en fondos de salud (Medicaid), conocido como ‘Medicaid cliff’. La delegación sostuvo reuniones con 37 oficinas de congresistas.

Debido al impacto devastador que el precipicio fiscal en fondos de salud tendría en las empresas y la economía puertorriqueña, la delegación multisectorial enfatizó ante los congresistas la importancia de proveer una solución al sistema de salud para a su vez aliviar el estancamiento económico que ha sufrido la Isla durante la pasada década.

Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal, dijo sentirse honrado de respaldar al Gobierno de Puerto Rico como sector privado en esta misión para lograr que el sistema de salud de la isla continúe operando. “Esta es una misión de todos los sectores y todos los partidos políticos, la salud no tiene colores”, sentenció.

Por su parte, Roberto Pando, presidente del Comité de Salud de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, enfatizó que “ha sido un esfuerzo colaborativo entre el Gobierno y el sector privado en apoyo a la solicitud en un financiamiento adecuado para el programa de salud en Puerto Rico”.

La delegación del sector privado estuvo compuesta además por Alcides Reyes (Colegio de Optómetras de Puerto Rico), Raúl Montalvo (MSO of Puerto Rico), Silvio J. López (Mortgage Bankers Association of Puerto Rico), Esteban López Rosado (Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico), Carlos Díaz (Colegio de Médicos Cirujanos), David Rodríguez (Colegio de Médicos Cirujanos), Víctor Ramos (Colegio de Médicos Cirujanos), Alfie Martínez (Asociación de Constructores), Waleska Rivera (Asociación de Industriales), Ralph Kreil (Colegio de Ingenieros), y Martha Rivera (Asociación de Hospitales).

Los miembros de la delegación del Gobierno de Puerto Rico fueron: Luis G. Rivera Marín (Secretario de Estado), doctor Rafael Rodríguez Mercado (Secretario de Salud), Fernando Gil Enseñat (Secretario de la Vivienda) y Angie Ávila (Directora de ASES).

Por su parte, la delegación legislativa estuvo compuesta por Rafael ‘Tatito’ Hernández y José ‘Quiquito’ Meléndez.

“Estos pasados dos días hemos tenido la oportunidad de conformar un equipo de ensueño en la ruta de alcanzar obtener los fondos de salud de Medicaid para Puerto Rico en Washington, DC”, expresó el licenciado Carlos R. Mercader, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés).

“El sector privado ha entendido la premura y el impacto que este asunto puede tener en otras áreas de la economía en Puerto Rico y con nuestro apoyo, hemos comunicado efectivamente en más de 38 oficinas del Congreso la necesidad inmediata que tiene nuestra Isla¨, afirmó el representante del gobernador en la capital federal.

En la actualidad, debido a la condición territorial de la Isla, Puerto Rico solo recibe entre $1.1 y $1.3 mil millones anuales para costear el plan de salud del Gobierno. Esto significa que los fondos que recibe Puerto Rico están limitados a esta cantidad, y no son proporcionales, como sucede con los estados, a las necesidades médicas de la población.

La reforma del sistema sanitario federal firmada bajo la Administración Obama, conocida como Obamacare, otorgó $6.4 mil millones adicionales para cubrir los gastos hasta el año fiscal 2018-2019.

Los fondos otorgados, al no ser suficientes para cubrir las necesidades médicas de la población, se agotarían en junio de este año. La legislación actual no permite otorgar más fondos, por lo que el Departamento de Salud solo contaría con $360 millones anuales, una reducción drástica que tendría un impacto no solo en el sistema sanitario sino en la economía en general.