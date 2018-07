Secretario DTOP asegura aumento tarifas lanchas no aplicará a residentes de Vieques y Culebra Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte reiteró el lunes que no habrá aumento de tarifas de lanchas para los residentes de Vieques y Culebra.

“Desde la semana pasada he participado de entrevistas con medios de noticias radiales y escritas, en las que he aclarado que los propuestos aumentos tarifarios en el sistema de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) no aplicarán a los residentes de Vieques y Culebra. Aparentemente, por la forma en que fue redactada la convocatoria a las vistas públicas donde se discutirán estos aumentos, se interpretó que sí habría un aumento para viequenses y culebrenses, en el renglón de transporte de artículos y vehículos de motor. Sin embargo, y muy a pesar de que aclaré que dicho aumento no aplicará a los hermanos que residen en las islas municipios, continúan saliendo reseñas periodísticas diciendo lo contrario,” explicó Contreras Aponte en declaraciones escritas.

El secretario sostuvo que durante décadas, ha habido un fuerte reclamo para que se aumenten los precios de los pasajes de las lanchas entre Fajardo y las islas municipios de Vieques y Culebra. Siempre ha habido consenso en que lo que se cobra es muy poco, lo que evita que se genere dinero suficiente para mantener la flota de lanchas en el mejor estado posible, y que se garantice, por tanto, un servicio más estable y confiable.

Aclaró, sin embargo, que el proceso de vistas públicas y el propuesto aumento que se discutirá en estas, no tiene nada que ver con la eventual entrada de alguna compañía a través del programa de Alianzas Público Privadas Participativas, para administrar el sistema.

“El aumento propuesto en las tarifas de la Autoridad de Transporte Marítimo no aplicará a los viequenses y culebrenses. Esto incluye pasajes para personas, carga de artículos y vehículos de motor. En ningún renglón, repito, en ningún renglón habrá aumento tarifario para viequenses y culebrenses. El propuesto aumento es solo para visitantes”, finalizó el funcionario.