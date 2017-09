Secretario de la Gobernación arremete contra la JCF Michelle Gonzalez

LA FORTALEZA (CyberNews)-El secretario de la Gobernación William Villafañe arremetió contra los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) que según él, todavía no se han comunicado con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Debo resaltar que el gobernador ha recibido llamadas del presidente de Estados Unidos, del vicepresidente de Estados Unidos, del secretario de la Gobernación de la Casa Blanca, del secretario de Salud, del administrador de FEMA y un sinnúmero de jefes de agencia para brindarle todo su apoyo, no solamente moral, sino en términos de recursos para ayudar y estabilizar en la recuperación de Puerto Rico. Me parece altamente preocupante que las personas delegadas por el Congreso y la Casa Blanca a ayudar a Puerto Rico en esta crisis fiscal, que no se hayan comunicado tan siquiera el estado de situación de Puerto Rico”, dijo Villafañe a en conferencia de prensa.

“Lo que demuestra es una falta de sensatez y prudencia de parte de esa Junta, no con el Gobierno, no con el gobernador, sino con el pueblo de Puerto Rico”, añadió.

Según Villafañe, dada las circunstancias actuales de Puerto Rico, “lo menos que debería hacer la Junta es desistir de la demanda”, para reducir la jornada laboral.

“Necesitamos más que nunca la labor de nuestros servidores públicos en la calle. Yo me encontré a un celador de la línea de la Autoridad de Energía Eléctrica, que lo único que me dijo fue que la Junta quiere que trabajemos 4 días a la semana y ahora tengo que trabajar 7. ¿Cómo es posible que no se hayan comunicado?¿Cómo es posible que no hayan dicho nada? Que no han mostrado seriamente el interés de ayudar seriamente a Puerto Rico. Si algo distinguiría y creo que atinaría la Junta de hacer es comenzar a retirar y desistir de la demanda que tienen incoada contra el pueblo de Puerto Rico en los tribunales”, sentenció.

Cuestionado sobre si se sabe si los integrantes de la JCF se encuentran en Puerto Rico, Villafañe contestó que la directora ejecutiva Natalie Jaresko “estuvo” en Puerto Rico, mientras que el presidente de la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA está en un viaje de negocios por China.

La JCF radicó un recurso ante el Tribunal Federal contra el gobernador Ricardo Rosselló y el Gobierno de Puerto Rico para obligar el cumplimiento de la reducción de dos días al mes de la jornada laboral de los empleados públicos, excepto los Policías. Según el presidente de la JCF, José Carrión, tercero, existe un acuerdo del Gobierno de Puerto Rico para poner en vigor la reducción de la jornada laboral, si no se cumplía con los métricas del Plan Fiscal, aprobado en el mes de marzo.