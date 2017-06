Secretario de Estado depone ante Comité de Desconolización de la ONU Michelle Gonzalez

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín expuso el lunes, ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas la obligación que tiene dicho Comité de actuar sobre el caso descolonización de Puerto Rico, a la vez que reiteró los pedidos que hiciera el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló el año pasado ante el organismo.

En representación del gobernador, Rivera Marín indicó que estos pedidos fueron: que su próximo Seminario Regional sea en Puerto Rico; que se deje sin efecto la Resolución 748 (VIII) para que se incorpore a Puerto Rico en la lista de colonias; que se le exija al Gobierno de los Estados Unidos que rindan informes sobre Puerto Rico; que se exprese sobre el informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico; que se reconozca el derecho a la libre determinación ejercido por el pueblo de Puerto Rico el pasado 11 de junio; y cualquier otra acción necesaria para lograr estos objetivos.

“Ha llegado el momento de que Puerto Rico actúe, con el apoyo de este Comité y con la ayuda de foros internacionales. Pero, es obligación de este Comité tomar acción y no convertirse en un foro inconsecuente ante la situación colonial de Puerto Rico. Este Comité tiene que atender la evidente inferioridad jurídica en materia de derechos humanos, civiles y políticos; esa es la razón de este Comité”, expresó en declaraciones escritas.

Rivera Marín explicó ante la audiencia que una vez asumidas las riendas del Gobierno, el 2 de enero de 2017, “en un hito histórico dentro del primer mes de mandato”, se aprobó la Ley 7 (Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico), por lo que no se debe posponer la consulta.

“En las democracias, cuentan los que votan y ese fue el resultado inequívoco de nuestro pueblo. Ni esta Comisión, ni el gobierno de Estados Unidos, pueden quitarle validez a ese proceso que incluyó a todas las alternativas posibles, incluyendo el indigno estatus territorial, colonia actual”, enfatizó el secretario de Estado.

“Con mucho respeto exigimos de este Comité a que no usurpe la expresión democrática de los puertorriqueños adoptando resoluciones en apoyo a la independencia de Puerto Rico. La independencia ya no nos representa y la estadidad o la integración es un estatus no colonial reconocido por la Resolución 1541(XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De hecho, el Gobierno de los Estados Unidos el año pasado reconoció en este foro internacional la Estadidad como una opción válida. Solicitamos que apoyen el derecho de auto determinación política de Puerto Rico incluyendo la alternativa escogida por el pueblo en el 2012 y en el 2017. De igual manera, este Comité debe solicitar a la Asamblea General que se retire la Resolución 748 de 1953 y se vuelva a incorporar a Puerto Rico en la lista de colonias o territorios sin gobierno propio”.

Finalmente, el titular de Estado concluyó que, “muchos siempre supimos que la Constitución de 1952 fue un cambio cosmético a leyes federales previas y que Puerto Rico seguía siendo una colonia bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos de América. Por ende, es hora de cambiar la realidad política colonial de la isla y ese fin es la única razón de este Comité”.