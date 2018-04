Se llenaron los paradores durante Semana Santa Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Miembros de la Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico, reportaron el lunes alta ocupación para la Semana Santa y aseguraron estar preparados para enfrentar la totalidad de las fechas de verano.

“Desde el viernes 23 de marzo y durante toda la Semana Santa estuvimos sobre un 75 por ciento de ocupación, y al 100 por ciento durante el fin de Semana Santo, de jueves a domingo”, mencionó el presidente de la asociación y dueño y operador del Parador Villas Sotomayor en Adjuntas, Jesús Ramos, en declaraciones escritas.

Indicó que los resultados en los paradores de la asociación, localizados en la costa y en la montaña, son un gran indicador del sentir del turista local.

“Este año, tuvimos varios elementos que causaron un interés adicional y una ocupación mucho más alta en los paradores. Además, ya han comenzado a llegar turistas extranjeros y puertorriqueños residentes fuera de la isla, y hemos observado un interés renovado en por apoyar el turismo interno y las empresas de capital local. Hay mucho interés para las fechas de verano”, recalcó Ramos.

No obstante, el vicepresidente de la asociación, Tomás Ramírez hizo hincapié sobre el problema de recogido de basura.

“Reconocemos que aún hay áreas que debemos atender, en preparación para la temporada alta de verano que se avecina. El más crítico es el recogido de desperdicios sólidos en la playa, y estamos trabajando con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Compañía de Turismo y el Municipio de Cabo Rojo, para que el DRNA restablezca el programa que tenía. Lo ideal es que cada persona se lleve lo que produce, pero sabemos que esos cambios culturales requieren tiempo, educación y supervisión”, sostuvo.

Por su parte, Xavier A. Ramírez, gerente general de Combate Beach Resort, en Cabo Rojo expresó que “para nosotros en la Playa el Combate, la mejor noticia es que hasta el momento, no se ha reportado ningún incidente serio. Este año, recibimos mucho más visitantes que en el 2017, y a muchos huéspedes anteriores, lo cual es un indicador de la calidad de nuestro producto. Llegaron varios abuelos con sus hijos y nietos, reforzando la misión y cultura de los paradores, familias puertorriqueñas sirviéndole a otras familias”.

De otra parte, el vicepresidente de la asociación, atribuyó gran parte del éxito de esta semana al trabajo y la coordinación que han hecho los paradores, con los municipios y algunas agencias de gobierno, para asegurar el acceso seguro y para mantener la limpieza y el orden en todas las áreas turísticas.

“Dialogué con el Parador Boquemar y el Parador El Buen Café, y ambos reportaron un alto nivel de satisfacción de sus visitantes”, añadió Ramírez.

Por otra parte, Ángel Rodríguez, dueño y operador del Parador Boquemar en Cabo Rojo dijo que en las 18 playas de Cabo Rojo recibieron a miles de turistas locales y extranjeros. “Todos disfrutaron al máximo, ya que la coordinación de todos los servicios fue de excelencia y consistente todos los días. La Policía estatal y la Municipal manejaron el tráfico adecuadamente y así mucha gente pudo asistir fácilmente a las actividades religiosas y no religiosas en la región”, añadió.

“En el caso particular de Combate y Boquerón, este fin de semana visitamos a varios comercios y restaurantes, y todos estuvieron llenos a capacidad”, dijo Ramírez.



“Por ejemplo, anualmente, el Combate Beach Resort atrae sobre 18,000 huéspedes a Combate. Se ha estimado que cada año, nuestros huéspedes inyectan sobre 1.7 millones de dólares de dólares en dinero nuevo a la economía de nuestra comunidad de Combate y otras comunidades cercanas, tales como Boquerón, Joyuda, Betances, y la Parguera”, indicó Ramírez, quien también es líder del Comité de Comerciantes Unidos Pro Combate.

El efecto multiplicador del turismo en nuestra economía regional es muy positivo para las comunidades donde están los paradores. “Además, del costo de la estadía en los paradores, los turistas consumen en los restaurantes, colmados, farmacias, panaderías, gasolineras, y muchas otras empresas pequeñas y medianas de la zona”, añadió Francisco Martínez, operador del Parador El Buen Café en Hatillo.