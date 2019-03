Rusia confirma la llegada de su personal militar a Venezuela Michelle Gonzalez

(EFEUSA).- La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico estrenará el próximo 6 de abril en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, un concierto de bandas sonoras de exitosas películas de Hollywood de la mano del director invitado Ángel Vélez, anunciaron hoy los organizadores de la cita.

La agrupación interpretará temas de los filmes “Captain Marvel”, “The Greatest Showman”, “Incredibles 2”, “Madam Secretary”, “Star Wars: The Clone Wars”, “Green Book” y “The House with a Clock in it’s Walls”, dijo el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos R. Ruiz.

La audiencia disfrutará también de la música de las películas “One Week”, “Suite de My Week with Marilyn”, “The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society Suite”, “Margarita”, “Star Trek: Discovery Suite”, “First Man Suite”, “Creed” y un tributo al compositor de bandas sonoras, John Williams.

Vélez, quien se desempeña como director artístico y director de Silent Films LIVE -una serie de conciertos en vivo que presenta películas mudas clásicas con música nueva compuesta por compositores actuales de Hollywood-, ha sido bien selectivo con la programación de este concierto el disfrute de los asistentes.

Vélez ha trabajado en proyectos como “Jane the Virgin”, “Family Guy”, “Tatort”, “James Bond: Goldeneye para Wii”, “Madison”, “Green Book”, “My Week with Marilyn”, “Star Wars: The Clone Wars”, “Star Wars: Rebeldes”, entre otros.

El concierto forma parte de la serie de conciertos pop de la actual temporada de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

La presentación se espera que inicie a las 07.00 de la noche. EFEUSA