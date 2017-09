Robi Draco logra intimidad con su público en “Lo Sagrado” Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

Redacción El Expresso

Una noche “íntima” se vivió el pasado viernes 1 de septiembre durante el primero de dos conciertos del puertorriqueño Robi Draco Rosa.

El cantautor que buscaba transmitir mayor espiritualidad y romance, lo consiguió durante el evento versión “Lo sagrado” en el Coliseo de Puerto Rico.

Unas 23 canciones que interpretó el artista de su trayectoria, incluyendo temas de sus discos “Frío”, “Vagabundo”, “Mad Love” “Amor Vincit Omnia”, y varios de las composiciones que popularizaron Ricky Martin y Ednita Nazario, de su composición.

Abriendo su primera función con la reconocida “Blanca Mujer” más acústica, cautivo aplausos y gritos de los presentes. El escenario decorado con cortinas, una enorme pantalla que mostraba visuales de su trayectoria musical y algunos paisajes de la Isla, dieron el toque para lograr la conexión “sagrada” que deseaba el artista.

Saludó al público, agradeció las muestras de respeto y afectó durante su padecimiento de cáncer. Relató algunas jocosas anécdotas de su carrera artística desde muy joven, la amistad y afecto que tiene con varios artistas y sobre todo en un sinfín de ocasiones habló sobre su familia, en especial sobre su adorada esposa.

Gran parte del espectáculo lo hizo sentado en una banqueta.

Repertorio artístico (Lo Sagrado) – Blanca mujer, Como me acuerdo, My Eyes Adore You, Casi un bolero, Cuándo pasará, Penélope, Its Our Time, Más grande que grande, Perdido sin ti, Solitary Man, Aleluya, Cruzando puertas, Casi una diosa, Esto es vida, Amores de mi calle, Reza por mí, Obra de arte, Paraíso prometido, Mis amigos, Más y más, Mil mañanas y Quiero vivir.