Rivera Schatz le dice a secretario de Estado que “no piense que infunde miedo” Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz recurrió nuevamente a su cuenta de Facebook para reaccionar a señalamientos del secretario del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín luego que el Alto Cuerpo no aprobara la derogación de la Ley 80.

“Le ofrezco un consejo, con humildad y buena fe. No se atribuya facultades ni poderes que no le corresponden. Tampoco piense que usted infunde miedo. Usted es una buena persona. No obstante, tenga cautela con sus expresiones. Eso de que ‘tendrán que enfrentar las consecuencias’ en referencia a ‘los que tiraron una raya’ parecería una amenaza suya que pudiera implicar acciones anti éticas o ilegales por mero desquite contra los que no hacen lo que usted quiere”, dijo Rivera Schatz en una publicación en la dicha red social.

“Pienso que usted sería incapaz de eso. Así que cuidado compañero”, agregó.

Previamente, en una entrevista radial (WKAQ) Rivera Marín culpó al líder senatorial por la no aprobación de la medida. Dijo que en la época navideña los empleados se recordarían de Rivera Schatz cuando no tengan el dinero para comprar los regalos de sus hijos, pues ya no habrá bono de navidad. Asimismo, le atribuyó la falta de fondos que se producirá para la Universidad de Puerto RIco y los municipios, así como para otros fines.

“Sobre la Navidad, los que sí tendrán una muy Feliz Navidad son los que usted le aprobó un contrato muy jugoso y raro. Recuerda el contrato del ayudante del Sr. Higgins en la AEE. Para esos, gracias a usted… TODO EL AÑO SERÁ NAVIDAD”, ripostó el legislador.

Más temprano, Rivera Schatz también respondió a las críticas que hizo en su contra el gobernador, Ricardo Rosselló.

“En el momento histórico que vivimos precisamente por los retos y desafíos que enfrentamos, el señor Gobernador y la Asamblea Legislativa no podemos claudicar a nuestros deberes y responsabilidades; aunque tengamos diferencias de opinión en algún momento”, dijo Rivera Schatz en una publicación en su Facebook la mañana del viernes.

“No podemos sucumbir a las reacciones emocionales o personalismos. Tampoco podemos ceder al chantaje o a presiones viciosas de la Junta de Control Fiscal. El Gobernador y yo, no podemos fallarle a quienes nos eligieron. Ese es mi ánimo y el de mis compañeros en el Senado”, agregó.

En su crítica, el gobernador criticó que Rivera Schatz “optó por obstaculizar, optó por seguir las mañas del pasado que nos han metido en esta situación”.