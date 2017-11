Ricardo Ramos renunciaría a la AEE si Tribunal ratifica a Noel Zamot Michelle Gonzalez

SAN JUAN (CyberNews)- El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Ricardo Ramos Rodríguez dijo el miércoles que si finalmente se ratifica el nombramiento de Noel Zamot como oficial de transformación, renunciará a su cargo.

“Si se ratifica por el Tribunal, renuncio”, dijo Ramos Rodríguez en conferencia de prensa.

Ramos Rodríguez alegó que la corporación pública es víctima de “una guerra política” de los partidos de Estados Unidos que “los está matando”.

“Nosotros estamos siendo atacados duramente por medios extranjeros, por medios de Estados Unidos y algunos medios locales se han hecho eco. La Autoridad está pasando una grandiosa guerra que tenemos que ir ganando batalla por batalla. Pero a nosotros nos han caído tres guerras más. Y lo que voy a decir es mi opinión, porque a mí no me consta. Pero la Autoridad ha caído en una guerra entre los partidos de Estados Unidos, Demócrata y Republicano, que yo no tengo nada que ver. ¿Pero por qué nos meten a nosotros ahí? Me imagino yo que para hacerle daño al presidente Donald Trump por el contrato de Whitefish. A nosotros nos han tratado de mezclar en eso porque estamos en quiebra, estamos debilitados”, sostuvo.

“Tenemos otra guerra que es entre la Junta de Supervisión Fiscal y nuestro Gobierno. La Junta de Supervisión quiere ser Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. ¿Y quién es el más débil? La Autoridad, para primero apoderarse de la Autoridad y después apoderarse del Gobierno, esa es mi opinión”, añadió.

Ramos Rodríguez mencionó que el tercer frente de los ataques viene de los acreedores, quienes supuestamente han difundido información falsa.

“Los bonistas nos tienen una campaña de mala administración que algunos aquí les han hecho eco. Y mientras se le siga haciendo eco a ese tipo de campaña, la Autoridad quedará debilitada y pasará a las manos de los bonistas o de la Junta de Control Fiscal. Nosotros estamos encerrados en este archipiélago y de momento nos hemos hecho relevantes por la tormenta. Esa es otra guerra que en los medios nos está afectando, nos está matando porque lo único que queda en la Autoridad por atacar es la Autoridad y así lo están haciendo”, sostuvo.

Cuestionado sobre porque no aprovechó la citación del Congreso para exponer su teoría, Ramos Rodríguez alegó que todo lo importante que tenía que pasar en la corporación pública llegó a la misma vez y por lo tanto, no tuvo tiempo para prepararse.

Aseguró que llamó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para explicarle la situación y el primer ejecutivo le recomendó que se excusara y se hiciera disponible para la vista de la próxima semana. En esa sesión en la Cámara de Representantes federal también se supone que asista el gobernador.