RHC no tiene problema con que se califique como territorio, pero que se le diga ELA El Expresso de Puerto Rico

SAN JUAN (CyberNews) – El exgobernador Rafael Hernández Colón dijo el lunes que si las enmiendas que se harán a la ley del plebiscito no incluyen el estatus territorial actual bajo su nombre jurídico, que según él, es el Estado Libre Asociado (ELA), el ejercicio no tendrá ninguna validez.

“Si no cumplen con la ley del Departamento de Justicia, no tiene consecuencias, no vale nada. Yo no me preocuparía por ese plebiscito en lo absoluto”, dijo el exgobernador a preguntas de la prensa.

“El congreso ha provisto un método para que le planteemos la cuestión del estatus político. ¿Cómo es que vamos a hacerlo sin seguir el método que ellos mismos nos han dado?”, añadió.

Hernández Colón anticipó que si sus propuestas de enmiendas no se incluyen por parte de la Asamblea Legislativa, regresará a Washington a cabildear en contra de la consulta.

Insistió en que su mensaje es a título personal y no refleja la opinión o las determinaciones que tome el Partido Popular Democrático (PPD).

Además de solicitar que al territorio se le llame Estado Libre Asociado, Hernández Colón propuso que se elimine todo el lenguaje que habla de descolonización ya que a su entender es la Organización de Naciones Unidas (ONU) la encargada de determinar si Puerto Rico, es o no, una colonia.

Asimismo, debe derogarse el lenguaje sobre los resultados del plebiscito del año 2012.

El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, propuso cambiar el diseño del plebiscito del 11 de junio, trascendió el jueves pasado. Esa misma noche, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que se acogerá la enmienda para incluir el status actual en la consulta.