Resumen acción deportiva de torneos de la LAI Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La actividad deportiva de los continúa para los deportes de torneo en la Liga Atlética Interuniversitaria. A continuación, un breve resumen de lo acontecido.

En la primera semana del softbol femenino se vivió la primera remontada para uno de los equipos favoritos a la final, las subcampeonas Juanas del Colegio de Mayagüez. Estás perdían en la quinta entrada 5-1 frente a las Pitirres de la Universidad del Este en el parque colegial. Una virazón por parte de las Juanas sacó del terreno al equipo visitante, 7-5.

Por su parte, las tricampeonas Cocodrilas de la Universidad Metropolitana noqueo 21-0 a las Pioneras de la Pontificia Universidad Católica. Otros resultados: las Taínas de la Universidad del Turabo, 8-3, Búhas de la UPR de Humacao; las Tigresas de la Universidad Interamericana, 11-7, Universidad de Puerto Rico de Bayamón; y, las Lobas de la UPR de Arecibo, 17-10, las Jaguares de la UPR de Carolina.

El lunes jugarán: Interamericana vs. Católica, 1:00 de la tarde Católica en Ponce; UPR Bayamón vs. UPR de Humacao, 2:00 de la tarde, Liga Bronco en Humacao; Turabo vs. UPR Arecibo, 2:00 de la tarde, UPR de Arecibo; UPR de Río Piedras vs. UNE, 5:00 de la tarde parque urbanización Roosevelt, San Juan; Colegio vs. UPR Carolina, 7:00 de la tarde, parque urbanización Roosevelt.

En la continuación del torneo de baloncesto, el pasado sábado las Bucaneras de la Universidad de Islas Vírgenes sorprendieron con victoria de 58-51 a las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras.

Los partidos para este lunes en ambas ramas comenzando desde las 6:30 de la tarde son: la UPR de Arecibo contra la UPR de Aguadilla en el recinto de Arecibo y la Universidad del Turabo versus la Universidad del Este en el recinto pitirre. En la rama masculina jugarán la UPR de Cayey contra la Pontificia Universidad Católica en el recinto ponceño y la UPR de Utuado visita a la UPR de Ponce en el recinto ponceño.

El torneo de tenis de mesa continúo el sábado con su segunda jornada en el complejo deportivo de la Universidad Interamericana en Ponce.

Las mejores cuatro posiciones en la rama femenina la ocupan, hasta el momento, las campeonas Tigresas de la Universidad Interamericana y las Taínas de la Universidad del Turabo con 6-0, las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana (5-1) y las Pitirres de la Universidad del Este con las Pioneras de la Pontificia Universidad Católica, 5-2.

En los varones se destacan en los primeros cuatro lugares, los Gallitos de la UPR de Río Piedras (8-0), los campeones Pitirres de la UNE (7-0), los Cocodrilos de la UMET (6-1) y los Tigres de la Interamericana (5-2).

El próximo sábado, 24 de marzo habrá duelos “reñidos” en el Colegio de Mayagüez. En la rama femenina se enfrentan las invistas Tigresas y Taínas a las 12:00 del mediodía. Por su parte, desde las 10:00 de la mañana, se destacan los partidos de la rama masculina entre la UNE versus la Interamericana, UNE contra la UMET y la UMET contra la UPR de Río Piedras.

Las rivales finalistas del 2017, las subcampeonas Tigresas de la Universidad Interamericana y las campeonas Juanas del Colegio de Mayagüez, se verán las caras este martes a las 3:00 de la tarde en el campus colegial desde las 3:00 de la tarde. Este encuentro prematuro de dos oncenos con mucha chispa y rivalidad marcará la tendencia del torneo de la LAI a solo de iniciar la segunda semana de competencia.

Otros partidos en la semana son: (viernes) UPR de Cayey contra la UPR de Río Piedras, 3:00 de la tarde en la UPR de Río Piedras y (sábado) Colegio e Interamericana versus la UPR de Aguadilla a la 1:00 de la tarde y Católica contra Colegio a las 3:00 de la tarde, ambos partidos en el Colegio.

Este lunes comienzan las series de cuarto de finales del béisbol, torneo que pertenece al primer semestre de la LAI. El primer duelo será entre los Leones de la UPR de Ponce versus los Cocodrilos de la UMET a la 1:00 de la tarde en el parque de la urbanización Las Lomas en San Juan.

Para el martes, la candela se extiende para: los subcampeones Pitirres de la UNE frente a los campeones Taínos de la Universidad del Turabo a las 11:00 de la mañana en el parque Evaristo Varo de Gurabo; los Toritos de la UPR de Cayey versus Interamericana a las 11:00 de la mañana en el parque Joe Basora, Lajas; y, los Tarzanes del Colegio de Mayagüez visitando a los Gryphons de la Caribbean University a la 1:00 de la tarde en el parque Doble A Vega Alta.

Las series semifinales están pautadas para el 2 de abril y la final para el 13 del mismo mes.