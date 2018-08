Representantes apoyan a ‘Johnny’ Méndez en su postura contra exigencias JCF Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Representantes de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) apoyaron el miércoles al presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, en su postura de no acceder ante las peticiones de la Junta de Control Fiscal (JCF) para entregar informes mensuales y hasta hojas de asistencia de los legisladores.

Los representantes José Aponte Hernández, Urayoán Hernández Alvarado, Maricarmen Mas Rodríguez, José ‘Memo’ González, Jose Alberto Bach Alemán, María Milagros Charbonier, Eddie Charbonier Chinea, Yashira Lebrón Rodríguez, Víctor Parés Otero, Ángel Peña Ramírez, Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez Hernández, Manuel Claudio Rodríguez y Félix Lassalle Toro, entre otros.

“Como expresidente de la Cámara, que conozco lo que ha sido el desempeño administrativo en la Legislatura, donde nunca se ha trabajado con un déficit, resulta alarmante la intromisión de un ente externo que no ha sido elegido por el pueblo. La Junta quiere seguir marcando la condición colonial pero en perjuicio del pueblo de Puerto Rico’, comentó Aponte Hernández en declaraciones escritas.

“Para mi pueblo siempre, el soberano en una democracia, todo. Me debo a mi gente y con ellos todo lo que pidan. Pero no para la Junta, cuyos miembros jamás han pasado por el escrutinio del pueblo. Estamos con nuestro Presidente en esto. Tiene nuestro apoyo y respaldo”, comentó por su parte, González Mercado, representante del Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

De la misma manera se expresó la representante por el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán. “Desde el primer día nuestro Presidente ha sido claro con el pueblo, la Junta está para supervisar, no para gobernar. Esta acción de ayer es una usurpación de los poderes que el pueblo, en el ejercicio de la democracia, nos confirió. No podemos fallarle a nuestros constituyentes, a quienes nos debemos y a quienes somos que les respondemos, no a una Junta impuesta por ser una colonia”, dijo Mas Rodríguez.

Por su parte, Rodríguez Hernández, quien representa el Distrito #25 de Jayuya, Ponce y Juana Díaz expresó que “la Junta vuelve nuevamente a extralimitarse en los poderes que les fueron delegados por la Ley promesa, pretendiendo llegar al ridículo de exigir informes de asistencia de los legisladores. Lamentablemente están demostrado que están borrachos de poder. Esto viniendo de las mismas personas con sueldos exorbitantes y que usan las escoltas pagadas por el pueblo para irse de compras en horas laborales”.

Mientras que Banchs Alemán recalcó que la “Junta vino ayudar a Puerto Rico, no a gobernarlo. Lo que han hecho es todo lo contrario a su mandato de Ley. Como dijo el Presidente, no vamos a permitir que usurpen los oficiales electos del gobierno. Eso no va a pasar”.