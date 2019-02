Renuncia Mario Marazzi al Instituto de Estadísticas Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El suspendido director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), Mario Marazzi Santiago renunció a su cargo de manera inmediata, según informó el lunes.

“He tomado la determinación de separarme del servicio público y comenzar a trabajar con varios clientes privados que interesan mis servicios. Por respeto a los clientes, por el momento, no voy a estar anunciando quienes son. En su momento, ellos podrán hacer los anuncios correspondientes, si así lo desean”, indicó Marazzi Santiago en declaraciones escritas.

“Aprovecho para decir que se trata de entidades privadas con fines de lucro, que el Instituto de Estadísticas nunca ha regulado, ni nunca adjudicó asunto alguno relacionado a ellos, ni ha hecho negocios con ellos. Esto además, me permitirá estar totalmente desligado de asuntos públicos, y enfocado en atender los asuntos de custodia de mi único hijo, a la par que dedico tiempo a mi familia y seres queridos”, agregó.

A finales de 2018, el suspendido director del IEPR había solicitado separarse de su cargo en lo que atendía una situación personal, un proceso judicial que no ha concluido.

“En violación de una orden de mordaza judicial, y en contra de mi voluntad, los detalles de este asunto fueron compartidos en los medios. Aunque se me pidió que reaccionara, no lo hice por respeto a los procesos judiciales. Mi silencio llevó a mucha especulación adicional en mi contra, que hasta el momento no he podido contestar porque la orden de mordaza sigue vigente. Por otro lado, en la medida que se violó la confidencialidad de dicho asunto, mi salud comenzó a deteriorarse”, señaló el saliente director de estadísticas.

“A mediados de enero, mi médico me autorizó regresar a trabajar, lo cual hice el 21 de enero de 2019. En ese momento, aunque había leído las reseñas periodísticas, no había recibido notificación formal alguna de parte de la Junta ilegal sobre su interés de destituirme. De todas maneras, como medida cautelar, esa semana, me inhibí de atender cualquier asunto que se quisiese discutir sobre mi asunto personal desde el Instituto”, agregó.

Marazzi Santiago había presentado una demanda en la que alegaba la ilegalidad de la composición de la Junta de Directores del IEPR, toda vez que alegó que los codemandados Manuel Laboy Rivera, Harry Santiago Pérez y Alex López Echegaray, no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios necesarios para fungir como miembros de dicho organismo.

En varias ocasiones el gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió en que Marazzi Santiago debía renunciar a su cargo y lo acusó de tener al IEPR como rehén.

Además, de criticar los cambios a la Junta de Directores, Marazzi Santiago alegó que sus miembros han hecho donativos políticos.

“Además, por primera vez, se ha permitido que la Junta de Directores del Instituto tenga más de un funcionario de gobierno contrario a lo que requiere la Ley Orgánica del instituto. Pero, peor que eso, por primera vez, virtualmente, todos los miembros de esa Junta ilegal han realizado donativos políticos y tienen vínculos económicos estrechos con el gobierno. El cambio es claro y notable: tenemos una Junta menos educada, menos femenina y por primera vez politizada en su mayoría”, alegó.

Asimismo, alegó que los integrantes de la Junta de Directores del instituto intentaron difamarlo ante organizaciones estadísticas federales. También alegó que la Junta tomó represalias en su contra y que hicieron una demostración de fuerza “para tomar control de la administración” de la entidad y suspenderlo sin previa notificación.

Además, Marazzi Santiago pidió a quienes le acehcan por las redes sociales para provocarle, que “descontinúen de estas prácticas poco saludables”.