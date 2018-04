Reiteran rechazo a recorte a pensiones Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino reiteró el miércoles que no darán paso a un recorte en las pensiones de los jubilados como propone esa entidad creada por el Congreso de Estados Unidos.

“Sí. Nos vamos a oponer y lo hemos hecho por más de un año. Las pensiones son un derecho propietario de los pensionados… Si no se incluye esa reducción, porque la Legislatura no va a pasar una reducción de pensiones, ellos tienen que de alguna manera argumentar en el tribunal, no contra el gobierno, tendrían que irse contra los pensionados. La acción de ellos no es contra el gobierno, es contra los pensionados. Tienen que pararse allí y decir: juez, yo quiero que se recorten esas pensiones. Lo que pasa es que el juez no tiene necesariamente esa jurisdicción”, dijo Sobrino en entrevista radial (WKAQ).

Ante la posibilidad que el asunto termine en un pleito judicial, el funcionario dijo que “la Junta va a adelantar una posición. Nosotros no vamos a radicar demanda. La Junta, si quiere radicar una demanda, como siempre nosotros presentaremos nuestros puntos y estamos muy confiados en nuestra posición legal”.

Según se informó, la JCF aprobará esta semana un plan fiscal que contempla más cambios a las leyes laborales, ajuste para los planes de pensiones, así como mayores recortes en los gastos operacionales del gobierno central.

Sobrino detalló que la JCF se reunirá el jueves para atender los planes fiscales del gobierno central y el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Luego, el viernes se discutirán los demás planes fiscales, entre los que están el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), entre otros.

“Hay que tener mucho cuidado con los recortes que se estén tratando de impulsar a la mala. Como la misma Junta ha reconocido en el tribunal, frente a la juez Swain, Puerto Rico ha llevado a cabo unos recortes operacionales necesarios para poder absorber la obligación de pagar retiro, directamente del Fondo General, que ninguna otra jurisdicción ha tenido que absorber. Estamos hablando de quizás 15 por ciento de un año para otro. Es la misma Junta en el tribunal que ha indicado que recortar más afectaría adversamente la operación del gobierno, los servicios que se prestan y la economía como tal con la reducción del gasto público”, dijo Sobrino.

Aseguró “que en el último año nosotros hemos demostrado que cuando hay que recortar, se hace de una manera responsable y sensible”.

“Nosotros hemos podido demostrar que se pueden llevar a cabo recortes significativos, adelantar la disciplina fiscal, tomar decisiones que son difíciles, pero tampoco podemos tomar decisiones que no están correctas, que el resultado sabemos que va a ser en detrimento de la población. Eso no se le puede pedir a nadie que lo haga”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez advirtió en declaraciones escritas que ese cuerpo legislativo “no avalará ninguna medida que viabilice las nefastas imposiciones de la Junta. No vamos a recortar las pensiones de nuestros jubilados y no vamos a dejar a los trabajadores del sector privado sin derechos y beneficios. Eso no va a suceder. Esta Cámara luchará con todas las herramientas a su alcance en contar de estas drásticas e innecesarias medidas de austeridad. En Puerto Rico gobiernan los oficiales electos por el pueblo”.