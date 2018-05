Regreso de William Villafañe al gobierno depende de su familia y del gobernador Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El exsecretario de la gobernación, William Villafañe dijo el viernes que está disponible para retomar ese cargo, si así el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares lo decide y si su familia está de acuerdo.

Esto luego que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) anunciara su determinación de no investigarlo por la controversia de la conversación de WhatsApp en la que el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz consultó un asunto electoral en las pasadas elecciones.

“Eso en primer lugar es una decisión del gobernador y de mi familia, incluso antes que la mía. Yo siempre he estado disponible para servir a mi pueblo. La experiencia que he pasado lo que hace es fortalecerme y de cara al futuro, dentro o fuera del gobierno, estaré ahí para aportar algo positivo a mi patria disponible… Yo lo consideraría, pero ciertamente es algo que implica lo que mi familia piense antes de lo que yo piense, porque a fin de cuentas fueron los más que sufrieron en este proceso”, dijo Villafañe en entrevista radial (WKAQ).

A pesar que Villafañe no será investigado, la OPFEI determinó que se realice una investigación a fondo en el caso de Ramos Sáenz por entender que pudo haber incurrido en violaciones a varios artículos del Código Penal, del Código Electoral del Siglo 21, así como de la Ley de Ética Gubernamental. Para ello se designó al licenciado Ramón Mendoza Rosario como FEI y a la licencia Iris Meléndez Vega como fiscal delegada, quienes tendrán 90 días para realizar la pesquisa. Además, la OPFEI analizará la evidencia relacionada a otros funcionarios implicados en el chat.

Villafañe anunció su renucnia a su cargo el mismo día que el Departamento de Justicia (DJ) hizo los referidos a la OPFEI. El secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín asumió la secretaría de la gobernación interinamente.

“Yo me he reenofcado en mi vida durante las pasadas dos semanas en adentrarme en el sector privado. Por otro lado, he disfrutado más tiempo con mi familia. Ha sido una oportunidad que no estaba ahí por los pasados 16 meses y he gozado de ella. Siempre he sido un trabajador público devoto. Entiendo que es como una especie de sacerdocio. Me encanta. Pero nunca he necesitado posiciones para hacerlo”, dijo.

Entretanto, aseguró sentirse reivindicado y tranquilo, ante la determinación de la OPFEI.

“Me siento muy liberado en términos emocionales en este proceso. Aunque yo estuve muy tranquilo, la verdad es que cuando compartía con seres queridos y familiares que estiman mucho a uno, le sacan hasta lágrimas a uno. No puedo negar el dolor que uno tiene que pasar en ese proceso. Mi familia estuvo bien afectada durante este proceso pero se sienten bien aliviados desde el momento que se hizo el referido de la expresión que yo había hecho porque hubo un desbordamiento de personas que me conocen que expresarlo la solidaridad y la confianza de que iba a salir bien”, dijo el exsecretario de la gobernación.

Aceptó que en ocasiones “fue bien difícil aguantar las lágrimas”.

“Uno cuando entra al servicio público está sometido al crisol del criterio de los demás y eso es importante para poder continuar brindando el servicio. Eso es una de las razones por las que entendí que lo prudente era salirme del medio y permitir que el gobierno permitiera trabajando y obrando sin el obstáculo que iba a representar mi situación y eso es parte del desprendimiento que hace falta. En términos de la reivindicación ante los demás, definitivamente esto era necesario para poder quedar claro ante aquellos que sufrieron el que le sembraran dudas. En términos de mi conciencia, en términos personales, siempre, siempre estuve muy tranquilo”, afirmó.