Recorrió 862 millas en bicicleta Michelle Gonzalez

El fuerte dolor de un absceso dental no impidió que Kyle Messier pedaleara por tres días y medio 400 millas, ganara una carrera de 62 millas y regresara a su casa recorriendo la misma distancia inicial arriba de su bicicleta.

Este canadiense de 31 años, que vive en Waterloo, Ontario, ganó el pasado 4 de agosto el “Big Red Gravel Run”, una carrera que se realiza en las afueras de Harrington, Quebec.

Y tras conocer la travesía que hizo para llegar y devolverse de ahí, la prensa local quiso saber más de este mecánico de bicicletas. “(Pedalear) me hace feliz”, aseguró el hombre a The Record, medio de Waterloo. “Estoy en paz cuando estoy en la bicicleta, me siento como en casa”.