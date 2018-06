Reclaman opinión legal prometida por Secretaria de Justicia Michelle Gonzalez

(CyberNews) — El representante Luis Vega Ramos reclamó el viernes, la entrega y publicación de la opinión legal sobre la constitucionalidad de la derogación prospectiva de la Ley 80 que prometió entregar la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, tras hacerse vencido el plazo de 72 horas concedido por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

“El tiempo de la secretaria de Justicia para entregar su análisis legal de lo que aprobó el Senado sobre la derogación prospectiva de la Ley 80 se acabó ayer y no había entregado nada. Hoy a mediodía la Comisión de Gobierno no había recibido nada. ¿Qué pasó? Esa opinión fue ordenada a la Secretaria de Justicia por la Cámara, por lo que es su deber en ley producirla, ya que es esencial para la consideración legislativa de qué hacer con la Ley 80. No hay justificación para que no se haya producido”, dijo Vega Ramos en declaraciones escritas.

El legislador recordó que el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro, estableció un plazo de 72 horas, que vencieron ayer, para que Justicia dijera si es constitucional una derogación de los derechos laborales reconocidos por la Ley 80 que solamente les aplique a las personas que sean empleadas después de que se apruebe la legislación o si es necesario que le aplique a todos los empleados, inclusive a los empleados previo a la propuesta derogación.

“Ayer la secretaria hizo lo correcto al emitir opinión formal sobre la ilegalidad de los bonos concedidos al señor Higgins por la Junta de AEE. Ahora le falta esta opinión sobre la Ley 80″, añadió.

“Esta opinión de Justicia es fundamental en el análisis de esta legislación abusiva, producto del pacto nefasto ente el gobernador Rosselló y la Junta Fiscal. Yo creo que no la quiere emitir, porque si acepta que lo que hizo el Senado es constitucional, aunque a mí no me guste, eso probablemente creará problemas adicionales para la aprobación de lo que pretenden Rosselló y la Junta. No obstante, eso no justifica que la secretaria incumpla con la orden de emitir la opinión,” concluyó Vega Ramos.