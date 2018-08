Reclaman explicaciones al PPD Michelle Gonzalez

SAN JUAN —(Agencia EFE)— Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) pidieron al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, así como el precandidato a la gobernación por esa colectividad, Roberto Prats, explicaciones “por utilizar material de la firma DCI Group para entorpecer el proceso de admisión de Puerto Rico como Estado”.

Los representantes José Aponte, José González, Maricarmen Mas Rodríguez, Yashira Lebrón, Manuel Claudio Rodríguez, Félix Lassalle, Joel Franqui Atiles, Ángel Peña y José Alberto Banch, también censuraron la “manera tan despectiva” con la que el PPD ha descrito a la isla en sus visitas al Congreso.

“Hoy el liderato de turno del partido popular tiene que dar muchas explicaciones al pueblo de Puerto Rico. Tanto Héctor Ferrer como Roberto Prats, así como José Alfredo Hernández tienen que decir de donde salió la presentación tan negativa sobre la isla que le dieron a varios congresistas. Tienen que decir si la misma fue diseñada o trabajada, sea directa o indirectamente, por alguien ligado a la firma DCI Group y porque fueron a la capital federal a hablar tan despectivamente de Puerto Rico. Tienen que explicar eso hoy”, señaló Aponte.

El líder estadista añadió que “es obvio que están utilizando la firma de DCI para tratar de retrasar el proceso de la admisión de Puerto Rico, violando el pedido del pueblo. Eso no va a pasar. Nosotros no vamos a permitir que el partido popular, y sus nuevos aliados, la firma DCI, condenen a nuestra gente a la miseria, eso no va a pasar. El pueblo votó en dos ocasiones consecutivas por la admisión y eso va a suceder”.

Mientras que Lassalle dijo que “es lamentable que tanto Héctor Ferrer como Roberto Prats utilicen a DCI Group para tratar de ir en contra del mandato del pueblo de Puerto Rico. Exigimos a ambos que aclaren si están pagando a DCI por sus servicios de cabildeo político en contra de la estadidad, so sí sus servicios constituyen un donativo de campaña no reportado”.

Los legisladores de la Palma reclamaron explicaciones públicas durante el día de hoy.

Por su parte, ayer Ferrer rechazó las presuntas vinculaciones con la empresa DCI.

También este lunes, el jefe del Ejecutivo puertorriqueño, Ricardo Rosselló, dijo que Ferrer, no puede aspirar a gobernar la isla al haber defendido los intereses de los acreedores del Estado Libre Asociado.