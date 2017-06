Reclaman abran espacios a la gente en las vistas de presupuesto Michelle Gonzalez

SAN JUAN (CyberNews) – Espacios Abiertos reclamó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que se le dé participación a la gente en las vistas públicas sobre el proyecto de presupuesto del Gobierno que comenzaron este miércoles.

“Si los ciudadanos son buenos para contribuir con los fondos de los que se nutre el presupuesto, también deben serlo para poder expresarse en las vistas”, dijo la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, Cecille Blondet Passalacqua en declaraciones escritas.

“PROMESA ha marcado una nueva historia de presupuesto en Puerto Rico y su manejo debe ser diferente al que se le ha dado en el pasado”, agregó. Dijo que la apertura del proceso de vistas públicas a grupos ciudadanos es un principio básico de buena gobernanza y democracia.

Las vistas de presupuesto no pueden ser un diálogo de gobierno con gobierno. Por décadas los ciudadanos no han podido participar. No podemos seguir haciendo las cosas como siempre. Ya hemos visto a dónde nos ha llevado eso”, declaró Blondet Passalacqua.

Espacios Abiertos ha estado gestionando que se le dé un turno en las vistas públicas de presupuesto para el Año Fiscal 2017-2018 pero se le ha indicado que solo hay espacio para agencias gubernamentales. La organización ha pedido la participación presencial mediante correos electrónicos, gestiones telefónicas y cartas y que hoy se llevaron a la mano comunicaciones a diversos miembros de la Cámara de Representantes para que se incluya a la gente y no se limiten las vistas a agencias gubernamentales abriendo espacio a los portavoces de la gente.

Espacios Abiertos considera que la inclusión de individuos y organizaciones ciudadanas en las vistas de presupuesto es una magnífica oportunidad para que el gobierno haga cumplir con la palabra de transparencia que tanto incluye en su discurso público.