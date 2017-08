Reciben por todo lo alto a Yaymilis Michelle Gonzalez

Cientos de personas se dieron cita al recibimiento oficial que se le realizó a la niña de 12 años Yaymilis Mojica Rivera, quien fuera la única sobreviviente en el accidente en la carretera #6693 en Dorado el pasado 4 de agosto.

Aunque el evento organizado por el municipio de Dorado recibiera fuertes críticas por tratarse de un festejo en medio del dolor que sufre la menor al perder a su familia, fue el propio alcalde, Carlos López el que aclaró a EL EXPRESSO que se trató de un evento solicitado por la propia menor.

“Al no tener noción de que fuera la propia niña la que solicitara, la familia y no tener los elementos o preguntar… pero ya tú has visto la solidaridad que hay de sus amiguitos, de su comunidad, del equipo de voleibol, de las escuelas, coalición de pastores, esta es la contestación… nosotros solamente somos unos facilitadores de que se nos acercaron y pidieron la ayuda, como anteriormente en medio de la crisis…” mencionó López.

La actividad repleta de niños y jóvenes contó con varias presentaciones artísticas y el otorgamiento de un obsequio a la niña.

Cabe destacar que en el choque murieron sus tres hermanas Kamelis Pérez Rivera, de 3 años; Jineishka Pérez Rivera, de 5 y Yarelys Mojica Rivera, de 10, su madre Zuleika Rivera Negrón, de 27 años y su padrastro Ángel Pérez Polanco, de 30.

Pendientes a EL EXPRESSO para las más detalles…