Recibe insultos Héctor O’Neill por parte de activista Michelle Gonzalez

Horas despúes de ser suspendido sumariamente por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, acudió a un almuerzo entre amistades, en el que se topó con el ataque de una ciudadana.

A su salida de un restaurante en Santurce, el ejecutivo municipal fue interceptado por la periodista de Noticentro (Wapa TV), Yesenia Torres Figueroa, a quien le expresó que estaba sorprendido por toda la situación, al tiempo que admitió que se encuentra en un momento difícil.

Sin embargo, sobre el proceso al que se enfrenta, prefirió no emitir ningún tipo de comentario. “No voy hacer expresiones ningunas. No voy a dar opinión ninguna”, insistió O’Neill.

En medio de la entrevista, una ciudadana se acercó y le lanzó fuertes críticas, que fueron captadas en cámara.

“Eres un corrupto, eres un macharrán, eres un agresor, y aquí no se va a hacer justicia hasta que tú puedas pagar por todos los crímenes y todas las agresiones que has cometido…Las mujeres de este país no vamos a estar tranquilas hasta que se haga justicia, por agresor, por macharrán, por corrupto, por abusar de tu cargo en el municipio de Guaynabo”, dijo la mujer que no fue identificada.