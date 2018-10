Rechaza Johnny Méndez plan fiscal certificado Escrito por Antonio Luis Negrón Cruz Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo el martes, que no está de acuerdo con el plan fiscal certificado del gobierno de Puerto Rico.

“Hoy la Junta de Supervisión Fiscal decidió certificar otra versión más del Plan Fiscal la cual no toma en cuenta la realidad de Puerto Rico, los ingresos y egresos del gobierno, ni tan siquiera el derecho a establecer política pública. Por tal razón estamos en desacuerdo con esta acción. A nuestros servidores públicos, que tanto hicieron para levantar a Puerto Rico tras el embate de los huracanes Irma y María, hoy les digo que esta Cámara de Representantes no va a aprobar ninguna reducción de jornada laboral, tampoco vamos tan siquiera considerar pieza legislativa alguna que viabilice la cesantía de estos trabajadores, eso jamás va a pasar.

A nuestros servidores públicos que trabajaron con una promesa, la de una pensión que le ayude a vivir, de manera justa, sus años de jubilación, les digo que esa promesa no se va a romper. No vamos a permitir ninguna pieza o medida legislativa que socave esos derechos. Ustedes dieron lo mejor de sí por el pueblo y esta Cámara no les va a fallar. Tampoco vamos a eliminar la Ley del Bono de Navidad.

Por otra parte, quiero dejar consignado que la Junta nuevamente falta a su mandato de Ley de establecer un programa de desarrollo económico sostenible para Puerto Rico. Jamás en sus más de dos años de existencia la Junta tan siquiera ha promulgado implementar aunque sea una de las más de 15 recomendaciones hechas en diciembre de 2016 por el Grupo de Trabajo Congresional Bipartita para el Desarrollo Económico de Puerto Rico. No los hemos visto luchando por mejorar el trato que recibe la Isla bajo la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios), la Parte B (servicios médicos), la Parte C (Programas Advantage) y la Parte D (cubierta de medicamentos), tal y como se delineó en la Plan del mencionado ‘Task Force’. Ninguna medida de austeridad funciona si no se implementan iniciativas para fomentar la economía y esta nueva versión de Plan Fiscal no contiene nada para ello.

Nuestra administración llegó con una Junta de Supervisión ya instalada en Puerto Rico y tomando decisiones. La pasada administración trastocó todo el sistema de retiro central, desarticulando sus finanzas y dejándolo sin reservas de efectivo para pagar sus obligaciones a los pensionados. Recordemos, además, que, en la víspera de Noche Buena de 2013, aprobaron una medida que alegaban salvaría el sistema de retiro de maestros hasta el 2024. Eso no pasó. En ese momento dijeron que también habían salvado todos los sistemas de retiro. El tiempo nuevamente nos dio la razón. No hicieron nada que no sea condenar a la miseria a miles de servidores públicos. Eso no lo vamos a hacer nosotros”, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas.

En su décimo quinta reunión pública, la Junta de Control Fiscal aprobó de forma unánime el martes un plan certificado para el gobierno de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico.