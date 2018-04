Radican investigación sobre la distribución de furgones en los muelles Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El portavoz alterno de la Cámara de Representante, Urayoán Hernández Alvarado anunció el miércoles la radicación de la resolución conjunta 653 con el fin de realizar una investigación sobre los atrasos en la distribución de los furgones en los muelles.

Según el legislador del distrito 26 de Orocovis, Barranquitas, Coamo y Villalba deben buscar soluciones a corto plazo para poder resolver uno de los problemas más grande que confrontó Puerto Rico tras el paso de Irma y María en el mes de septiembre del 2017.

“Tenemos que recordar y no olvidar que uno de los inconvenientes fue la movilización de los furgones que transportaban agua, comida, plantas eléctricas, artículos de primera necesidad, entre tantos. Los furgones se tardaron en llegar a su destino. Fue toda la población la que sufrió estos atrasos”, señaló el legislador novoprogresista en declaraciones escritas.

Añadió “incluso en una investigación previa con MIDA mencionaron que a tres meses del azote de María todavía existían supermercados que tenían más de 2,000 furgones en los muelles de San Juan”.

Asimismo fue enfático “se debe investigar la falta de equipos, de contenedores, de camiones tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico ante la temporada más activa en el recibimiento de carga. No solo investigar, se debe tener un plan completo sobre esta distribución. No puede volver ocurrir esa tardanza que afectó nuestra Isla. Recuerden que el 85 por ciento de los alimentos son importados. El atraso en el despacho de los furgones pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria”.

Hernández Alvarado dijo que otro asunto importante es la economía que se genera a través de los muelles que recibe materia prima para las industrias, además de productos para la venta en los comercios. Tenemos que evitar afectar todos estos sectores y por supuesto a nuestros ciudadanos.

Precisó que se rendirá un informe final contentivo de los hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación.