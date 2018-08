Puerto Rico queda fuera de súper ronda del Mundial de Béisbol Femenino Michelle Gonzalez

Florida (CyberNews) – El Equipo Nacional quedó fuera de la súper ronda de la Copa Mundial de Béisbol Femenino al caer con resultado 9-6 frente a Venezuela, el lunes, en el USSSA Space Coast Complex.

El seleccionado venezolano detuvo la racha de tres victorias de Puerto Rico, que cerró la primera ronda con marca de 3-2.

Las nuestras dominaban con pizarra 4-2 hasta la quinta entrada, cuando Venezuela aprovechó el descontrol de las relevistas para pisar el plato en cinco anotaciones. En total, las boricuas otorgaron ocho boletos y propinaron seis pelotazos.

“Estamos un poco defraudados ya que se trabajó para estar en la súper ronda. Con las bases por bolas y los pelotazos no hay defensa. Si no se tira ‘strike’ es bien difícil ganar. Ellos (Venezuela) nos dieron cuatro hits y con eso hicieron nueve carreras. Nosotros dimos 14 y no pudimos capitalizar la producción ofensiva”, dijo Roberto ‘La Sombra’ Santana, dirigente de la novena nacional en declaraciones escritas.

Kariam Bou lanzó los primeros tres episodios con apenas un hit permitido, dos carreras y dos bases por bolas. Luego, lanzaron en relevo Luz Feliciano, Adrix Paradizo, Jazzmine Rivera y Quetsy Colón.

Paradizo cargó con el revés con apenas una entrada lanzada. Le macaron cuatro vueltas y otorgó tres boletos.

Lisandra Berríos pegó dos hits y remolcó cuatro carreras en el revés. Feliciano y Paradizo pisaron el plato en dos ocasiones.

Venezuela contó con efectiva actuación de las lanzadoras Josefina Cumana y María Rincón. La primera tiró seis episodios y se adjudicó la victoria.

Las venezolanas entraron a la súper ronda junto a Estados Unidos, China Taipéi, Japón, Canadá y República Dominicana. En la ronda de consolación, Puerto Rico estará con Corea, Holanda, Australia, Hong Kong y Cuba.

La súper ronda definirá los primeros seis puestos, mientras en la ronda de consolación se decidirán las posiciones siete al doce.

El equipo puertorriqueño jugará hoy martes a las 6:00 de la tarde frente a Hong Kong, el miércoles a las 6:00 de la tarde con Australia y cerrarán el jueves a la 1:00 de la tarde con Cuba.