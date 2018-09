Puerto Rico cierra en el 9no puesto del Mundial de Béisbol Femenino Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El Equipo Nacional cerró en el noveno puesto de la Copa Mundial de Béisbol Femenino 2018, al caer con cerrado marcador 6-5 ante Cuba el jueves, en el USSSA Space Coast Complex.

Puerto Rico registró marca global de 4-4 en el evento, que contó con la participación de los doce equipos del Mundo.

Las boricuas dominaban con pizarra 4-1 a las cubanas hasta la quinta entrada, cuando el equipo de la mayor de las Antillas logró pisar el plato en tres ocasiones para nivelar el encuentro. En el séptimo episodio, un error de Yairka Morán en el bosque izquierdo dio paso a la carrera de la delantera de Cuba, en las piernas de Eleyenni Estupiñan. Luego, un sencillo de Yordanka Rodríguez remolcó la sexta vuelta.

La novena puertorriqueña intentó reaccionar en la parte baja de la séptima entrada con un sencillo de Ana Maldonado que impulsó la quinta carrera. Diamilette Quiles entró como bateadora emergente con dos outs y dos corredoras en base, pero fallo con elevado al jardín izquierdo para concluir el desafío.

“Siempre tenemos juegos buenos con Cuba. Todos los juegos se acaban con ventaja de una carrera o dos. Simplemente no se pudo coger la bola, no se pudieron dar los outs. Volvimos a tener un juego de cuatro errores. Los días que ganamos no se hacía errores o simplemente hacíamos uno”, dijo Roberto ‘La Sombra’ Santana, dirigente del conjunto nacional.

Mayumis Solano logró la victoria en relevo, con cinco y un tercio de entrada trabajada. Lo perdió Nylah Ramírez, quien lanzó todo el camino por Puerto Rico. Dos de las seis carreras que permitió fueron inmerecidas.

Se destacó al bate por las boricuas Janiliz Rivera, con dos hits en igual cantidad de turnos oficiales.

El Equipo Nacional retornará a la Isla este sábado a las 5:06 de la tarde, en un vuelo de Jet Blue, procedente de Orlando, Florida.