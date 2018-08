Puerto Rico cae vía nocaut en inicio del Mundial de Béisbol Femenino Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La selección de Estados Unidos se impuso vía nocaut 14-0 sobre Puerto Rico en juego abreviado a cinco entradas, el miércoles, en la jornada inaugural de la Copa Mundial de Béisbol Femenino.

Las estadounidenses contaron con buena labor monticular de Stacy Piagno y aprovecharon el descontrol de las lanzadoras puertorriqueñas, que otorgaron nueve bases por bolas y propinaron cinco pelotazos.

Estados Unidos marcó once de sus 14 carreras en la misma primera entrada. En total, 16 bateadoras consumieron su turno al bate. La veterana lanzadora boricua María Zayas no pudo propinar out y cargó con el revés. Salió de la loma con seis carreras permitidas, dos pelotazos, dos boletos y dos inatrapables.

“Pasó lo que se había comentado. Había que tirar ‘strike’ y hacer las jugadas. No se pudo tirar ‘strike’ Lo más importante aquí es tirar ‘strike’ y que la defensa pueda hacer su trabajo. Con los bolazos y las bases por bolas no hay opción para defender”, dijo el dirigente Roberto ‘La Sombra’ Santana, al concluir el desafío.

Piagno lanzó los cinco episodios por las estadounidenses. Ponchó seis bateadoras y le pegaron cuatro hits.

Malaika Underwood, Allison Hamilton y Megan Baltzell empujaron tres carreras cada una. Además, Brittany Gómez pisó el plato en tres ocasiones.

Por Puerto Rico, el batazo más importante de la noche lo protagonizó Diamilette Quiles, quien propinó un doblete que chocó con la verja, en el cuarto capítulo.

Las boricuas tendrán su segundo compromiso mañana jueves a las 6:00 pm frente a Taiwán. Subirá a la loma la derecha Noelia De Jesús. “Vamos ahora a trabajar con ellas mentalmente para que vengan positivas y buscar esa victoria”, puntualizó Santana.

Enlace para ver box score: https://wbwc.wbsc.org/schedule-and-results/box-score/3533 .