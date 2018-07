Procuradora hace requerimiento formal de información a la Policía Michelle Gonzalez

CyberNews) – La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, hizo un requerimiento formal el lunes, con peso de ley a la Policía de Puerto Rico, en el que exigió respuestas sobre el manejo del caso de violencia de género en Vieques, ocurrido el pasado sábado.

“Necesitamos respuestas de parte de la Uniformada. Tenemos un compromiso de su parte y sabemos que tienen conocimiento del protocolo. Pero, ¿qué está pasando con la activación de los protocolos y por qué no están accesibles de inmediato los detalles cuando se solicitan?”, cuestionó Boria en declaraciones escritas.

La solicitud de información se hizo en virtud de la facultad de la agencia de realizar investigaciones en casos donde se presenten violaciones a los derechos de las mujeres.

Entre algunos datos solicitados a la Policía están copia del protocolo que siguen en estos casos, copia del expediente de la querella presentada en el caso, bitácora del manejo de caso y la bitácora de la orientación brindada a la víctima, entre otros relacionados al caso, incluyendo la comunicación con el Departamento de Justicia que procede en estos casos con la radicación de cargos.

El requerimiento fue hecho a la directora de la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía, Teniente Aymee Alvarado, y al comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera.

La procuradora de las Mujeres levantó bandera desde la semana pasada sobre el manejo de parte de la Policía en casos violentos contra la mujer, en una reunión con Escalera y la Unidad de Violencia Doméstica, haciéndose eco de las preocupaciones levantadas por directoras de albergues de víctimas de violencia doméstica.

En ese momento fue informada de que no existían casos en investigación al respecto, que las denuncias de los albergues les tomaba por sorpresa, y se aseguró que se cumplían con los protocolos y los adiestramientos diseñados precisamente por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Durante el fin de semana, la funcionaria estuvo en comunicación directa con el querellante en este caso, el senador Juan Dalmau.

“Tan pronto tuve conocimiento de lo sucedido me comuniqué con el senador para que me pudiera dar la información de primera mano, ya que él estuvo presente en la escena, y le agradecí su gestión en este caso en el que, desafortunadamente, el resto de los testigos no estuvo disponible para alzar su voz, como ocurre en muchos casos violentos”, relató.

La Procuradora indicó que solicitó información completa sobre el incidente a la Teniente Aymee Alvarado Cardona, directora de la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía, pero no se ha provisto hasta el momento, porque según se indicó, “se está recopilando”.

Para Boria resulta alarmante e inaceptable la posibilidad de que no se estén trabajando correctamente los casos de violencia doméstica. Además, exhortó a toda persona que tenga información sobre este tipo de actos y a toda mujer que necesite orientación que se comuniquen a la línea de emergencia 24/7 de la OPM al 787-722-2977.