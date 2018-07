Procuradora de las Mujeres cita obligatoriamente a talleres para jefes de agencia Michelle Gonzalez

La procuradora de las Mujeres, licenciada Lersy Boria Vizcarrondo, informó el lunes, que la agencia estará celebrando adiestramientos compulsorios e indelegables sobre protocolos de manejo de casos a jefes de agencia los días 1, 8 y 15 de agosto próximo.

El adiestramiento se concentrará en las áreas de discrimen, violencia, hostigamiento sexual y laboral, entre otras situaciones que afectan el ambiente de trabajo.

“Estoy convocando a todos los jefes de agencia y de recursos humanos, sin excepción, a estos talleres que le permitirán atender diligentemente situaciones que surgen en el lugar de empleo. La asistencia no es opcional, es indelegable, y responde a la política pública que ha establecido el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de cero tolerancia a situaciones de discrimen y acoso, o cualquier manifestación de violencia. Así me lo ha solicitado el Gobernador y así se hará. No se aceptarán excusas para no comparecer”, expresó la procuradora de las Mujeres en declaraciones escritas.

La convocatoria, indicó, incluye a todos los jefes de las áreas de Recursos Humanos de todas las dependencias.

“Puerto Rico tiene centenares de leyes en protección de la mujer en el lugar de empleo, y desde enero del 2017 se han aprobado medidas de verdadera avanzada, como lo son la Ley de Igualdad Salarial, enmiendas a las leyes de lactancia, las escuelas coeducativas dirigidas a promover la equidad de género y la Ley del Maletín Empresarial para la Mujer, por mencionar algunas. Pero la Oficina de la Procuradora de las Mujeres habrá de fiscalizar el cumplimiento de todas y cada una de ellas”, manifestó la funcionaria.