Problema con cadáveres en Puerto Rico lleva años pero se agravó en los pasados cuatro meses Michelle Gonzalez

Por Jeniffer Wiscovitch | Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN – No se sabe si la acumulación de cadáveres en los vagones del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) se debe a la falta de presupuesto de la agencia, la falta de patólogos forenses, a la ausencia de un comisionado en funciones, o a que los médicos no quieren certificar muertos en los hospitales. Lo que es cierto es que no fue hasta que comenzaron a apestar los cadáveres a mediados de julio que las autoridades comenzaron a movilizarse para atender el problema, que al menos lleva tres meses en aumento exponencial.

El NCF se ampara en su ley orgánica para justificar la acumulación de 52 cadáveres en su sede que ya fueron identificados por sus familiares, pero que no han sido reclamados para su entierro o cremación. Sin embargo, el texto de la ley derrota esta alegación

Esta historia está disponible en: https://bit.ly/2vtrNys .