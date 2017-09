Primer festival de comedia en Bayamón será dedicado a René Monclova Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

Redacción El Expresso

Michelle@elexpresso.com

Ante tanta tristeza y frustraciones que padece nuestro Puerto Rico, y para respaldar el teatro puertorriqueño, desde el jueves 7 de septiembre hasta el 15 de octubre, se realizará el Primer Festival de Teatro tipo comedia en el Teatro Braulio Castillo, de Bayamón.

En tarima se presentarán seis obras distintas, que contarán con la participación de una gran gama de artistas del patio.

El evento será dedicado al comediante, actor y productor René Monclova, quien durante la presentación del festival dijo sentirse agradecido por dicho homenaje. “Wow!, es increíble porque este año me han dado dos homenajes más, con este serían tres, lo que me preocupa, ya que siempre se los dan a la gente que se va a morir, y eso no está en mis planes por el momento”, expresó humorísticamente Monclova.

Como parte de las seis piezas que se ofrecerán en el Festival, se iniciará con “Barrio de Locos” con Suzette Bacó, Erik Rodríguez “Chicho”, Ángel Manuel y Yadilyz Barbosa, bajo la dirección de Omar Torres, del 7 al 10 de septiembre.

Luego subirá a escena “El préstamo” del 14 al 17 de septiembre con Jorge Castro y Ernesto Concepción, bajo la dirección de Axel Cintrón. “Es una obra muy graciosa, pero muy real ya que prácticamente ante la crisis económica todos hemos tenido que ir a pedir un préstamo al banco”, comentó entre bromas el comediante Castro.

“Secretos de las soccer Moms”, es la tercera obra a presentarse del 21 al 24 de septiembre en la que actúan Linnette Torres, Alfonsina Molinari y Mónica Pastrana bajo la dirección de Emineh de Lourdes.

“De-generación 80”, de Alexis Sebastián, regresa al teatro donde inició su gira, del 28 al 30 de septiembre y el 1 de octubre en 4 funciones. La obra cuenta con la participación de Tita Guerrero, Luisa de los Ríos, Gerardo Ortiz, Raymond Gerena y Albert Rodríguez quien, además, dirige.

El musical “Pegados” tiene como parte de su elenco a la cantante Gisselle Ortiz, Rafa Sánchez, Wanda Sais, Félix Monclova, Omar Nieves y la dirección de Aidita Encarnación.

El festival cierra del 12 al 15 de octubre con la obra “Martes 13” con un elenco compuesto por Liza Lugo, Jonathan Cardenales, Mariana Quiles y Alejandro I, quien también dirige y produce la pieza.

Durante las presentaciones teatrales un panel de jueces compuesto por los actores Braulio Castillo hijo (presidente), Cristina Soler, Marisol Calero y Junior Álvarez, evaluará el trabajo de los artistas. Premiarán al mejor actor/actriz principal, secundario, dirección, escenografía, luces, producción, vestuario, maquillaje y People’s Choice. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 5:00 p.m. Boletos al 787-710-5540, o www.tcpr.com