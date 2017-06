Presidentes legislativos advierten no le harán caso a la Junta Michelle Gonzalez

EL CAPITOLIO (CyberNews) – Los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez Núñez sostuvieron en la tarde del martes, que no harán caso sobre el aviso de violación emitido por la Junta de Control Fiscal (JCF).

En contexto, el presidente de esa entidad federal concedió 48 horas para que se corrija el presupuesto aprobado en ambas cámaras, corrija un exceso de 119 millones de dólares, una falta de reducción que ronda unos 200 millones de dólares y se incluya el presupuesto de la rama Judicial.

El presidente del Senado y el presidente de la Cámara expresaron en declaraciones escritas que “solo estaremos considerando los cambios que solicite el señor Gobernador”. “En ese sentido, el Gobernador y su equipo técnico estarán evaluando los señalamientos de la Junta y sometiendo a la Asamblea Legislativa sus determinaciones”, expresó Rivera Schatz.

Por su parte, el presidente de la Cámara concluyó que “solo estaremos aprobando los cambios que someta el Gobernador quien fue electo para velar por los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño y que nos sometió el presupuesto del Gobierno”.

“Sin embargo, el Presupuesto Propuesto también incluye el gasto en algunas áreas que son inconsistentes con el Plan Fiscal y no son conformes con las directrices de la Junta. Dada la gravedad de la situación fiscal y de liquidez de Puerto Rico, son necesarios nuevos ajustes al Presupuesto Propuesto. Esta conclusión se basa en las resoluciones presupuestarias adjuntas (R. C. de la C. 186, 187, 188 y 189) presentadas a la Junta para su revisión el 26 de junio de 2017 (colectivamente las “Resoluciones Presupuestarias”)”, lee la carta emitida por José Carrión, tercero.

Los cambios solicitados son reducciones en gastos presupuestados. En específico, la carta solicita reducciones adicionales de 16 millones de dólares en gastos legislativos, 78 millones de dólares en gastos no legislativos y 30 millones de dólares en asignaciones especiales.

El presupuesto aprobado ya contempla recortes en distintas áreas. A pesar que la Asamblea Legislativa ya se redujo 11,132,000 dólares en el presupuesto aprobado en comparación con el año fiscal corriente, la Junta solicita ajustes adicionales que afectarían las asignaciones a organizaciones sin fines de lucro como Ser de Puerto Rico, los centros Sor Isolina Ferré, Cruz Roja y la Sociedad Americana del Cáncer, entre otras. Además, la Junta solicita que en el Plan de Implementación se especifique las reducciones de gastos de reestructuración del Gobierno y que rondan en el presupuesto aprobado los 440 millones de dólares.