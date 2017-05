Exclusiva: Presidente de la Cámara respaldaría a Tony Soto para Guaynabo Michelle Gonzalez

Ante el comienzo de lo que se podría catalogar como una “batalla” entre quienes se vislumbran como posibles aspirantes a la alcaldía de Guaynabo, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez reveló a EL Expresso que de surgir la vacante para dicha posición respaldaría al representante Antonio “Tony” Soto.

“Yo no voy a hacer especulaciones sobre ningún tipo de aspiración porque no existe vacante alguna, él (representante Antonio Soto) no me ha hecho acercamiento, si hubiera una vacante y el hiciera algún tipo de acercamiento yo voy a respaldar a Tony Soto”, dijo Méndez durante una actividad de la Comisión de Seguridad en el tránsito en Bayamón.

Y es que tras el referido del Departamento de Justicia a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del caso en que se investiga al ejecutivo municipal, Héctor O’Neill por alegados actos de hostigamiento sexual y laboral, se mencionan como posibles sustitutos de darse la renuncia o la destitución del alcalde, al senador Carmelo Ríos, al ex representante Ángel Pérez y a Soto.

Precisamente anoche, Ríos, senador del distrito dos de Bayamón que comprende los municipios de Toa Alta, Toa Baja, Bayamón, Cataño y Guaynabo, fue la figura principal que promovió a gran escala la participación del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la inauguración del comité Estadistas Unidos por Guaynabo, en la avenida Esmeralda.

Sin embargo, al acto de apertura no asistió Soto, representante del distrito seis (Guaynabo, Cataño y Bayamón) y quien es presidente del Comité del PNP en ese municipio. “Esa actividad es del Senado, si hubiera habido una actividad de la cámara puedes estar segura que el representante Antonio Soto hubiera estado ahí y todos los representantes. El comité es promovido por el compañero Tomas Rivera Schatz asumo que por eso era la presencia de todos y por supuesto Carmelo Ríos es senador de Guaynabo lo que es parte de su distrito senatorial”, mencionó el presidente de la cámara baja al ser cuestionado sobre la amplia participación en la actividad y la posible existencia de amplio respaldo por el liderato legislativo hacia Ríos.

Precisamente anoche, al ser cuestionado por la prensa, el senador evitó contestar si aspirará o no a la alcaldía de Guaynabo si se materializará la renuncia al cargo de O’Neill, alegando que no es el momento y “las posiciones se tomarán cuando haya que tomarlas”.