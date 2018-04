Presidente de la Cámara exige a FEMA pago para Guardia Nacional Michelle Gonzalez

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, arremetió el martes contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) por el alegado atraso en los desembolsos a la Guardia Nacional de Puerto Rico relacionados con los gastos incurridos en nómina durante las labores de recuperación tras el azote de los huracanes Irma y María en septiembre pasado.

“Es una vergüenza que nuestros héroes, nuestros soldados, que tanto han sacrificado de sí mismo y de sus familias durante la emergencia suscitada por el azote de los huracanes Irma y María, no puedan cobrar por su trabajo. Esta Cámara de Representantes estará haciendo todas las gestiones para agilizar dicho desembolso. Estaré comunicándome con el Administrador de FEMA a nivel nacional para indagar sobre esta situación y pronto tendremos noticias al respecto. No vamos a dejarlos solos”, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas.

El líder legislativo aseguró que se estará comunicado con el administrador de FEMA a nivel nacional, Brock Long, para que dichos pagos se realicen de manera inmediata y que esta problemática no vuelva a ocurrir en caso de advenir otro desastre natural.

Indicó que según ha trascendido públicamente, el más reciente pago hecho por FEMA fue el día 30 de marzo, por la cantidad de unos $2.8 millones.

El presidente de la Cámara recalcó la importancia de “cortar la burocracia” para agilizar el cumplimiento con la nómina.

“Estaremos evaluando también el proceso de revisión de nóminas y la documentación que se somete a FEMA para investigar qué está sucediendo y evitar así más atrasos en estos pagos. No es justo que estos hombres y mujeres que todos los días cooperan con la recuperación de nuestras comunidades tengan que pasar por este calvario por la burocracia que tiene esta agencia federal. Nuestro norte es sencillo, que se les pague cada una de las quincenas adeudadas y que eso no vuelva a ocurrir”, agregó el líder cameral.